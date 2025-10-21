今回の「もっとホークス」は廣荑隆太内野手（24）のインタビューです。慶大時代は東京六大学リーグで通算20本塁打を記録した右打者で、2024年にドラフト3位で入団。1軍定着を掲げた今季は守備で悔しい思いも経験しました。みやざきフェニックス・リーグで取り組んでいることに加え「慶応トリオ」と呼ばれる先輩の柳町達外野手（28）、正木智也外野手（25）についても語ってくれました。（聞き手・構成＝浜口妙華）

―今季1軍では30試合に出場し、打率2割2分4厘、1本塁打。

「1軍定着を目標にやってきた。シーズン序盤は良かったけど、守備で失策してしまい、その後は思うようにいかなかった」

―5月10日のオリックス戦での失点につながる一塁悪送球など、シーズンを通して5失策。どんな思いで戦っていたのか。

「どうしてもミスを恐れてしまい、よりエラーを引き出してしまった。そこは反省点。そこがなければもう少しできたという思いはある」

―打撃では。

「昨季（35試合、打率2割3分3厘、2本塁打）に比べて、好不調の波が少し少なくなったかなという感じはある」

―良い時、悪い時で一番印象に残ったプレーは。

「良かったのは（4月12日のロッテ戦で）本塁打を打った時。打撃の調子が良かった。悪いのは失策した試合全部」

―7月下旬からは2軍で試合を重ねた。心がけてきたことは。

「走攻守全てでレベルアップしないと、1軍に定着できないと思ってやっている」

―ウエスタン・リーグでは97試合に出場し、打率2割6分7厘。9月20日の阪神戦では両親が見守る中、待望の今季1号が出た。

「ほっとした」

―3年連続優勝を狙った同リーグで、ソフトバンクは最終カードで中日に3連敗して連覇を逃した。

「2軍とはいえ優勝できる機会があるなら、優勝したいと思っていたので、悔しかった」

―10月6日に始まったみやざきフェニックス・リーグで心がけていることは。

「数字にこだわってやっている。打率もそうだし、失策しないことも、全てにこだわっている」

―打撃での取り組みは。

「少し早めに足を引いて（投球を）待つことをやっている」

―どういう経緯で始めたのか。

「これまでは真っすぐに差し込まれることが多かったので、タイミングを合わせる意図で。9月ごろ、村松（有人2軍打撃）コーチから提案された」

―同リーグでは守備で好プレーも見せている。心がけていることは。

「低く速く動くこと。改めてだけど大切にしている」

―初タイトルを獲得した「慶応トリオ」の狡甲豊疚町選手は、どんな存在なのか。

「首位打者争いをしていたし、すごく刺激をもらっている」

―左肩の手術を乗り越えてクライマックスシリーズ（CS）で1軍に復帰した犲｜豊瓩寮橘攸手は。

「大学時代から目指してきた存在。一緒に野球ができるならうれしい」

―自身の来季に向けて。

「勝負の3年目。今季と同じく1軍定着を目標に、結果にこだわってやっていきたい」