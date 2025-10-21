◆米大リーグ ア・リーグ優勝決定シリーズ第７戦 ブルージェイズ―マリナーズ（２０日、カナダオンタリオ州トロント＝ロジャーズセンター）

ア・リーグ優勝決定シリーズは第７戦にもつれ込んだ。２０日（日本時間２１日）最終戦の先発はブルージェイズが右腕ビーバー、マリナーズも右腕カービーと中４日で第３戦のマッチアップが再現される。

第３戦は、初回に２ランを浴びたビーバーが２回以降立ち直って６回２失点。一方のカービーは２回まで無失点も３回に崩れ計８失点でＫＯされた。

ただし、今回はどちらも負けたら終わりという最終戦、ともに中４日ということもあって早いイニングで継投が予想される。

初のワールドシリーズ進出を目指すマリナーズは、過去のポストシーズンで最終決戦だけを見ると、１９９５年地区シリーズ、２００１年地区シリーズ、そして今季の地区シリーズとすべて勝っている。一方のブルージェイズは１９８５年のリーグ優勝決定シリーズで１度だけ経験があり敗れている。

もっとも、２１世紀に入り、リーグ優勝決定シリーズでは第６戦に勝って３勝３敗に持ち込んだ１４チーム中９チームが第７戦にも勝利しているというデータもある。

相手は、４連勝で進出して待ち受けるドジャース。過去４勝０敗チームと４勝３敗チームの対戦は、すべて後者が勝利という記録が残っており、どちらが勝っても、勢いをつけてワールドシリーズに臨むことになるだろう。