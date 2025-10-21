アメリカのトランプ大統領は、今月下旬にマレーシアで開かれる国際会議の後に日本を訪問すると明らかにしました。新総理に選出される見通しとなっている自民党の高市総裁との会談が行われる予定です。

アメリカ トランプ大統領

「（今月）マレーシアにも行くし、日本にも行く。ほかにもいくつかの国を回るツアーみたいな感じだ。中国からも招待を受けていて、来年の早い時期に行く予定だ」

トランプ大統領は20日、今月下旬にマレーシアで開催されるASEAN＝東南アジア諸国連合関連の首脳会議に出席するとしたうえで、続けて日本を訪れる考えを示しました。

トランプ大統領が来日すれば、第二次政権発足後で初となり、日米両国政府は新総理に選出されている見通しの高市総裁との会談や天皇陛下との面会を行う方向で調整を進めています。

また、トランプ大統領は難航している中国との貿易協議について、習近平国家主席と近く会談するとし、「非常に公平な合意をまとめられると期待する」と強調。そのうえで、来年の早い時期に中国を訪問する方針であることを明らかにしました。