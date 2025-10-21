10月22日（水）よる10時〜 第3話を放送 桜田ひよりと佐野勇斗がW主演を務める日本テレビ系水曜ドラマ「ESCAPE それは誘拐のはずだった」。

影山優佳が第3話からゲスト出演決定！影山が演じるのは、佐野演じる林田大介の元彼女・香坂莉里（こうさかりり／25）。

影山は日向坂46の元メンバーで、映画、ドラマ、バラエティー、舞台、声優と多岐にわたり活躍。サッカー審判4級の資格を持ち、芸能界屈指のサッカー通なことでも知られ、サッカー関連番組にも数多く出演している。2025年は俳優としてブレークを果たしており、「御上先生」（TBS系／2025年1〜3月放送）でのバイリンガル帰国子女の生徒・倉吉由芽役を皮切りに、数々のドラマに立て続けに出演。

今回演じる莉里は、大介とは高校の同級生。当時は莉里の片思いだったが、就職してから偶然大介と再会したことがきっかけで一時期交際していた。現在は百貨店の美容部員として働いているという役どころ。影山演じる莉里は、逃走する2人とどう関わってくるのか!?

さらに莉里の現在の交際相手・畑中一成（はたなかいっせい／35）も第3話で登場する。畑中役は一体誰なのか？第3話をお楽しみに。

第3話 あらすじも公開中：https://www.ntv.co.jp/escape/story/

■影山優佳 コメント

Q.クランクインしてみて、この「ESCAPE」の現場はいかがですか？

途中からの参加ですが、本当に皆さんが温かく迎え入れてくださって、ポジティブな空気感で全体を盛り上げていこうとする、すごくやりがいのある現場だなって思っています。今回の撮影はハロウィンなど季節を感じられるシーンが多いんです。なかなか撮影をしていると時期がずれていたりして季節感を見失うことも多いのですが、今作では視聴者の皆さんと一緒に季節を感じられて、莉里としても影山としても楽しませてもらっています。充実した撮影をしております！

Q.この作品を楽しみにしている視聴者の皆さんへメッセージをお願いします。

交わるはずのなかった結以と大介の2人が、色々な感情を芽生えさせながら色々な人と触れ合い、心境の変化を経て逃避行を続けていると思います。その大介の『元カノ』という役なので、新しいキャラクターの交差に『ESCAPE』らしい彩りを添えられたらいいなと思います。今までの話も拝見して、本当に皆さんが主体的にこの作品を支えていらっしゃる印象があるので、私も盛り上げられたらいいなと思います。私も一緒に逃げますので、視聴者のみなさんも一緒に逃げてください！！

■キャラクター紹介

※香坂莉里（こうさかりり／25）：影山優佳

大介の元彼女。百貨店の美容部員として働いている。大介とは高校の同級生だったが当時は莉里の片思いで、就職してから偶然再会したことがきっかけで一時期交際していた。

■番組概要

「ESCAPE それは誘拐のはずだった」

毎週水曜よる10時〜11時放送

【キャスト】

桜田ひより、佐野勇斗（W主演）

ファーストサマーウイカ 結木滉星 加藤千尋 郄塚大夢（INI）

／志田未来／ 松尾諭 山口馬木也 富田靖子 北村一輝 ほか

【脚本】ひかわかよ

【音楽】桶狭間ありさ

【主題歌】家入レオ「Mirror feat.斎藤宏介」（ビクターエンタテインメント）

【チーフプロデューサー】荻野哲弘

【プロデューサー】秋元孝之、明石広人

【演出】小室直子、長沼誠 ほか

【制作協力】オフィスクレッシェンド

【製作著作】日本テレビ

■番組公式HP：https://www.ntv.co.jp/escape/

■番組公式X：@escape_ntv

■番組公式Instagram：@escape_ntv

■番組公式TikTok：@escape_ntv

■ハッシュタグ：＃エスケイプ