本日10月21日（火）よる7時 日本テレビ系で放送の「踊る！さんま御殿!!」は、「メジャー名字vs超レア名字 全国びっくり大家族祭」と題した2時間スペシャルでお届け。

1組目「メジャー名字さんvsレア名字さん」では、全国に約20人しかいない名字の蛍原徹をはじめ、実は本名が珍しいNANA（MAX）、くわばたりえ（クワバタオハラ）、はいだしょうこらも登場。さらに、超レア名字の一般人として、一番合戰さんと産屋敷さんも登場する。

テーマ「この名字に生まれて困ったこと」では、全国に約50人しかいない名字の剛力彩芽が「結婚したら名字が変わってしまうので、できれば婿養子がいい」と相談。これに明石家さんまは「俺が（婿に）行ってもええねんけどなあ」とつぶやき、スタジオを笑わせる。自身の名字について「地元には多くて、珍しくないんです」と語る七五三掛龍也（Travis Japan）は、アイドルならではの「予約」の悩みを告白。名字の説明が煩雑なため、別の名前で予約をするものの、それが原因で過去に何度も困った事態になったことを明かす。

「鈴木がそんなに気に入っていなかった」という鈴木福は、“めちゃくちゃカッコイイ「すずき」姓”を見つけたと報告。鈴木が「僕にピッタリ」とテンションの上がる“すずき”の漢字にスタジオ中から歓声があがる。一番合戰さんと産屋敷さんが語る“仕事での大きなメリット”には、さんまやゲストたちが興味津々に。

2組目は「大家族有名人SP」。梅沢富美男、アンミカ、石田明（NON STYLE）、弓木奈於（乃木坂46）らは、きょうだいが多いがゆえに、「子どもの頃そればかり食べさせられた」という食材が今では苦手になったと告白。5人きょうだいの吉澤閑也（Travis Japan）は食べ物をめぐるケンカがたびたび起こり、「味噌汁が飛ぶ」「夜も眠れない」とその激しさを語る。

そんな中、6人の男兄弟がいるKEIKO（ME:I）が、取り合いになる“高級料理”に全員ドン引き。また、アイドルになったことについて兄弟たちがどういう反応なのかを聞かれると、「もうムヒムヒですよ」と表現し全員大爆笑。兄弟たちのムヒムヒぶりとは？

沖縄・宮古島で3人姉妹の末っ子として育った友利新は、「さんまさんのおかげで実は6人姉妹だとわかった」と驚きの告白。スタジオ中がザワザワする中「何をややこしいことを言うてるの？」とさんまは大慌て。さらに、その真相に全員驚愕してしまい、さんまも「すごい話やな！」と呆然となる。

10人きょうだいの五男として育った小野伸二は、サッカーのために高校から一人暮らしをしていたため、大家族でありながら、自分だけ他の兄弟たちとの接点が薄いなど一風変わった家族関係を告白。ほかのゲストたちやさんまは、小野が語る「ほかのきょうだいの誕生日を知らない」など、意外な兄弟関係にびっくりしてしまう。

28年間日本テレビが密着している7男2女11人の大家族“石田さんチ”の母・石田千惠子さんは「踊る！さんま御殿!!」初登場。「子どもは学校を卒業した瞬間に他人」「夫と円満別居」「男はいらない」など、肝っ玉母ちゃんならではの発言連発！5人の子どものパパ・亀田興毅が子育ての悩みを明かすと、石田さんから「そんなことをぐちぐち言うんじゃない」と説教され、プロボクシングの元王者も形無しに!?

＜出演者＞

司会：明石家さんま

ゲスト：一番合戰彩、産屋敷あみ、くわばたりえ、剛力彩芽、佐藤早也伽、七五三掛龍也（Travis Japan）、正代、鈴木福、高橋茂雄、NANA（MAX）、田中理恵、はいだしょうこ、蛍原徹/アンミカ、石田明、石田千惠子、梅沢富美男、小野伸二、勝俣州和、亀田興毅、KEIKO（ME:I）、友利新、星野真里、弓木奈於（乃木坂46）、吉澤閑也（Travis Japan）

（敬称略）