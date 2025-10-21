本日10月21日（火）よる10時 日本テレビ系にて放送 世の中のちょっとした疑問や謎を勝手に検証し、新知識＆新情報をおもしろおかしく解き明かす新型バラエティ「X秒後の新世界」。

レギュラー陣は、せいや（霜降り明星）、藤井貴彦、ヒコロヒー。今回はスタジオゲストにアンミカ、浮所飛貴（ACEes）、みちょぱ、菊地亜美、長尾謙杜（なにわ男子）を迎える。

X秒後に思わずツッコみたくなる映像が続々登場。せいやが「しゃぶしゃぶの皿やないか！」とツッコんだ映像とは？浮所は「6秒後、ドライバーの気持ちになってツッコんでください」といきなり振られる。運転手を困惑させる道路を見た、浮所渾身のツッコミに注目！

「16秒後、『ここで!?』とツッコみたくなる」映像では、愛媛県松山市の小さな公園で見つかった、愛媛出身のヒコロヒーも知らない驚きの事実を紹介。「42秒後、愛知県の離島で買い物姿が見たくなる」映像では、三河湾に浮かぶ篠島の人々のちょっと変わった買い物の様子から、島民たちの独特な関係性が明かされる。

■“元祖”を名乗る店がたくさんあるのはなぜ？老舗洋食店を直撃

「“元祖”を名乗る店がたくさんあるのはなぜか？」という疑問を解き明かすため、番組が調査を開始。一つの料理に対して、“元祖”を名乗る店が複数存在することは少なくない。“元祖”は一つのはずなのに、どういうことなのか？

まずは「オムライスを最初に作った」といわれる東京と大阪の老舗洋食店を直撃。どちらの店主も「自分の店こそが日本で初めてオムライスを作った」と主張する。オムライスの元祖をめぐって2つの店がバトルに!? この調査によって、オムライス誕生秘話が解き明かされる。さらに、この“元祖バトル”は意外な結末を迎えることに！

電話中にウロウロしている人をよく見かけるが、脳科学の専門家によると「人間は、立場が上の相手や緊張する相手と電話をする時にウロウロしてしまうという研究結果が出ている」という。それは本当なのか？とある町工場で、1人の社員をターゲットに上司、重役、社長から電話がかかってきた時にウロウロするのかを検証する。

コウメ太夫をターゲットにした検証では、仕掛け人のハリウッドザコシショウがコウメにとんでもないムチャ振りを。追い込まれたコウメの反応に、スタジオ一同爆笑！

DJ KOOが仕掛け人となり、BEYOOOOONDSの岡村美波をターゲットにした検証では、岡村がDJ KOOから電話で問い詰められる。普段は温厚なDJ KOOからの思いがけない態度に緊張した岡村が見せる行動とは!?

■番組概要

放送日時：2025年10月21日（火）22時00分〜23時00分

出演者：

＜レギュラー＞

せいや（霜降り明星）、藤井貴彦、ヒコロヒー

＜ゲスト＞

アンミカ、浮所飛貴（ACEes）、菊地亜美、長尾謙杜（なにわ男子）、みちょぱ

■公式HP：https://www.ntv.co.jp/xbyougo/

■公式X：@maruafter_ntv

■公式TikTok：@maruafter_ntv

■公式ハッシュタグ：#X秒後の新世界