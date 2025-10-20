エルメスが謎解きツアーイベントをTOKYO NODEで開催　オブジェの中から馬さがし

「エルメス（HERMÈS）」が、虎ノ門ヒルズ ステーションタワー45階のTOKYO NODEで、体験ツアー型イベント「MYSTERY AT THE GROOMS' エルメスの馬さがし」を開催する。期間は11月14日から24日まで。イベントはオンライン予約制で、受付はエルメス公式ラインで順次開始する。入場無料。

エルメスの馬さがしは、メゾンのインスピレーションの源であり続ける「馬」をテーマに、エルメスの16のメチエ（製品部門）が生み出す無限の創造性をインタラクティブに楽しめる謎解きエンターテインメント。馬とともに暮らすグルーム（世話係）たちが招き入れるエルメスの館が舞台となり、行方不明になった馬を探し出すため、探偵に扮した参加者が謎を解き明かしていくという設定。エルメスの1号店が位置するサン＝トノレ（Rue Saint-Honoré）通りをもじったキャラクター オノレ探偵のアドバイスとともに、食糧庫や宿舎といった6つの部屋を「馬の足跡」をヒントに辿っていく。各部屋には、レザー部門からサドルを想起させるバッグ「エルメス・デッラ・カヴァッレリア」、シルク部門から頭絡をモチーフにしたカレ「ブリッド・ドゥ・ガラ」、そして揺り木馬の「ケリー」といった歴史的なオブジェもふくめ、馬にまつわるエルメスのクリエイションが集結する。

◾️MYSTERY AT THE GROOMS' エルメスの馬さがし

開催期間：2025年11月14日（金）〜11月24日（月）

営業時間：10:00〜20:00

会場：TOKYO NODE 虎ノ門ヒルズ ステーションタワー

所在地：東京都 港区虎ノ門2-6-2

入場料：無料

特設サイト