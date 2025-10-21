阪神・佐藤輝明内野手（26）の弟で、さわかみ関西独立リーグ・堺シュライクスに所属する佐藤太紀外野手（25）が「運命の日」を待つ。

今季は全48試合に出場し、打率・353、6本塁打、36打点をマーク。65安打も含め、打撃4部門全てでリーグ2位の好成績で、リーグ連覇に大きく貢献した。ベストナインにも輝いた若武者が、「10・23」のドラフト会議でNPB球団からの指名を待ちわびる。

「僕の場合は、年齢的にも…（最後に近い）というのもある。正直25歳でも相当厳しいところがあるし、26歳になったらなおさら」

関学大卒業後に福島レッドホープスに入団し、今季が堺での1年目だった。右の大砲として4番に定着。1メートル87、100キロという天性のボディーに、飛距離と確実性を兼ね備える。開幕から常々「あまり時間もない。結果を出していかないといけない」と抱いていた危機感を、幾多の快音へと昇華させてきた。

グラウンドでの全体練習後は、スポンサー関連のトレーニング施設で鍛錬を積んでいる。「一試合一試合、一打席一打席を大事にしていかないと」。地道な努力を支えに地元・関西で足跡を刻み、兄と同じ最高峰のステージだけを見据える。

27年シーズンから、セ・リーグでも指名打者制が導入されるため、長距離砲は遅かれ早かれ12球団の争奪戦になる。前だけを見てバットを振り続けてきた男が、自身の名がコールされる“その瞬間”を心待ちにする。