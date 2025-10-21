NPBでは20日、パ・リーグ クライマックスシリーズ(CS)ファイナルステージ第6戦が行われました。

日本ハムが土壇場から3連勝したことで、ソフトバンクのアドバンテージ1勝を含め両チーム3勝3敗で迎えたこの日の第6戦。勝った方が日本シリーズ進出となる両チームの先発マウンドには、第1戦と同じくモイネロ投手と達孝太投手がともに中4日でマウンドにあがりました。

試合は両チーム無得点で迎えた3回裏にソフトバンクが先制。ヒット2本で1アウト1、2塁の場面、周東佑京選手のファーストゴロに相手の送球エラーが重なり、1点を先行します。

対する日本ハムもすぐさま反撃を見せます。1アウト2塁から郡司裕也選手のタイムリー2ベースが飛び出し、試合を振り出しに戻しました。

次に試合が動いたのは5回裏でした。ソフトバンクが2アウト満塁のチャンスをつかむと、川瀬晃選手がライトへはじき返しタイムリーヒット。1点勝ち越しに成功します。

その後、ソフトバンクはモイネロ投手が7回まで投げて被安打3、6奪三振、1失点と好投。8回は松本裕樹投手、9回は杉山一樹投手がそれぞれ日本ハム打線に付け入る隙を与えないパーフェクトリリーフを見せ、2-1でソフトバンクが勝利しました。

勝ったソフトバンクはアドバンテージ1勝を含めて4勝3敗でCSファイナルステージを突破。2年連続となる日本シリーズ進出を果たしました。25日から始まる日本シリーズでは阪神と対戦します。

一方の敗れた日本ハムは、直近3試合で22得点をあげ3連勝の原動力となっていた打線が、この日はわずか3安打で5回以降はヒットを打てず沈黙。CSファイナルではこの試合前まで打率5割超え&4HRと打棒を爆発させていた主砲・レイエス選手も、この日は4打数無安打2三振と封じ込まれました。