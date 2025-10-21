ロンドン大相撲で騒然、豊昇龍Vで贈られた巨大な1本 英国人も「皆ご存じ？」「宣伝効果抜群だ」
ロンドン開催の大相撲
大相撲のロンドン公演は現地時間19日、千秋楽が行われた。横綱・豊昇龍（立浪）が優勝。まさかの巨大な“トロフィー”も贈呈され、豊昇龍も笑顔になるシーンがあった。
会場も騒然となった。優勝した豊昇龍に贈られたのは、キッコーマンの巨大な醤油ボトル型の“トロフィー”。お披露目されると、豊昇龍も予想外だったのか笑顔に。英国の観客も拍手を送っていた。さらにサンリオ賞として、巨大なハローキティ人形もプレゼントされていた。
なんとも和やかなワンシーンが英公共放送「BBC」公式インスタグラムで「グランドチャンピオン・ホウショウリュウへの興味深い贈り物……巨大な醤油瓶も含まれています」と紹介され、X上の日本ファンも様々な反応を示した。
「良く見るとバルーンだね」
「なかなかの宣伝効果！」
「皆キッコーマンの醤油をご存知なの？凄い！」
「ロンドンでも売ってるんやろうなぁ」
「世界に向けて宣伝効果抜群」
「こういうの好きやわ」
大相撲ロンドン公演は34年ぶり2度目の開催。連日多くの観客が会場に詰め掛け、大きな話題となっていた。
（THE ANSWER編集部）