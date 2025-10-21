ロンドン開催の大相撲

大相撲のロンドン公演は現地時間19日、千秋楽が行われた。横綱・豊昇龍（立浪）が優勝。まさかの巨大な“トロフィー”も贈呈され、豊昇龍も笑顔になるシーンがあった。

会場も騒然となった。優勝した豊昇龍に贈られたのは、キッコーマンの巨大な醤油ボトル型の“トロフィー”。お披露目されると、豊昇龍も予想外だったのか笑顔に。英国の観客も拍手を送っていた。さらにサンリオ賞として、巨大なハローキティ人形もプレゼントされていた。

なんとも和やかなワンシーンが英公共放送「BBC」公式インスタグラムで「グランドチャンピオン・ホウショウリュウへの興味深い贈り物……巨大な醤油瓶も含まれています」と紹介され、X上の日本ファンも様々な反応を示した。

「良く見るとバルーンだね」

「なかなかの宣伝効果！」

「皆キッコーマンの醤油をご存知なの？凄い！」

「ロンドンでも売ってるんやろうなぁ」

「世界に向けて宣伝効果抜群」

「こういうの好きやわ」

大相撲ロンドン公演は34年ぶり2度目の開催。連日多くの観客が会場に詰め掛け、大きな話題となっていた。



（THE ANSWER編集部）