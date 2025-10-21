ホロライブ・大空スバル、『ガンダムW』同時視聴を完走「ガチで面白かった」→“公式”に認識され驚愕
「ホロライブ」所属のVTuber・大空スバルさんが、21日までにエックスを更新。アニメ『新機動戦記ガンダムW（以下、ガンダムW）』を全話視聴し感想を語ると、“公式”が反応を示し驚いた。
【写真】大空スバルさんがガンダム公式の反応にびっくり
8月から『ガンダムW』をリスナーと観る同時視聴配信を定期的に実施していたスバルさん。17日にはついに全49話を視聴しきり、自身のエックスで「ガンダムWガチで面白かった 劇場版たのしみすぎる」とコメント。再上映も決定している続編『新機動戦記ガンダムW Endless Waltz 特別編』への期待も語っていた。
すると、このポストを見た「ガンダムW公式アカウント」がスバルさんの感想を引用し「視聴任務、完了」と主人公ヒイロ・ユイの台詞で反応。突然すぎる公式からの反応にスバルさんは「!?!?!?!?」と声にならないほど驚いた。
この一連の流れを見たファンからは「公式からロックオンされてるw」「つまり公式宣伝アンバサダーとなる日が近い？」「劇場行くしかないなこれは」「公式に補足されてしまったわね」などの反響が集まっている。
引用：「大空スバル」エックス（＠oozorasubaru）
