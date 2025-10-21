『シナントロープ』“折田”染谷将太、写真を眺めて“意味深”つぶやき ネット鳥肌「怖すぎ」「めっちゃ不穏」
水上恒司が主演し、山田杏奈がヒロインを演じるドラマプレミア23『シナントロープ』（テレビ東京系／毎週月曜23時6分）の第3話が20日に放送され、染谷将太演じる折田が登場するラストシーンに対して、ネット上には「最後の一言怖すぎ」「鳥肌立った」「めっちゃ不穏」といった反響が寄せられた。
【写真】第3話では主人公・都成（水上恒司）が折田（染谷将太）と偶然対面
本作は、街の小さなバーガーショップを舞台に、複雑に絡み合う人間模様の中で謎が謎を呼ぶ男女8人の青春群像ミステリー。アニメ『オッドタクシー』の脚本で知られる此元和津也が原作・脚本としてオリジナルストーリーを書き下ろし、山岸聖太が監督を務める。
バーガーショップ「シナントロープ」に集められた都成（水上）らバイトメンバーは、オーナー（黒田大輔）から衝撃の発表を聞かされる。強盗騒ぎ以来、店の評判がガタ落ちしたため、閉店を決断したらしい。
一同は別のバイトを探すよう促されるが、そこで水町（山田杏奈）が思い掛けないことを言い出す。経営を引き継いで店を続けたいというのだ。突然の申し出に環那（鳴海唯）だけは協力を辞退したが、他の6人は今まで通りバイトを続けることを約束する。
そんな第3話のラストシーンでは、マンションの1室で“裏の代行業者”を束ねる折田が食事をしながら7枚の写真を眺めている。写真には、シナントロープのバイトメンバーの姿が記録されている。
折田は写真を1枚手に取ると、無表情に「こいつにしよ」とポツリ。その写真は、シナントロープのバイトでバンドマンの塚田（高橋侃）の姿が映った1枚だった…。
折田の意味深なつぶやきと共に第3話が幕を下ろすと、ネット上には「「こいつにしよ」って何を!?」「最後の一言怖すぎ」「めちゃくちゃ鳥肌立った、待って、え、怖い」「え〜っめっちゃ不穏」「どうなるの来週」などの声が集まっていた。
