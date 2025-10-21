「ミャクミャク、なぜ人気？」という記事が7月にあった（読売新聞）。

【画像】一般来場者は2500万人超…今月13日に閉幕した大阪万博

大阪・関西万博のキャラクター・ミャクミャクが気持ち悪い、怖いという当初の評価から人気が上がったのはなぜか。「慣れ」によって前向きな捉え方が生じるとか、みんながグッズを持っていると自分もほしくなる「バンドワゴン効果」ではないか？など専門家がコメントを寄せている。これって「始まってみたらやっぱりやって良かった」という万博へのムードそのものに似てないか。



大阪・関西万博でのミャクミャク ©CFoto／時事通信フォト

しかしやっぱりミャクミャク怖い……とザワザワしたことがあったので報告したい。

自民幹部が「あの時の借りを返してほしい」と迫り…

現在、自民党と維新の連携が進んでいる。そもそも維新は結党の目的が自民党の補完勢力になることだったと日刊スポーツ「政界地獄耳」はあっさり書いている。「野党の改憲勢力が必要と、改憲時には公明党が離脱するだろうから、その時のための政党としてつくられたと多くの自民党議員は思っている」と。こうした維新キャラは多くの人も薄々感じていただろうが、今回の交渉で見逃せないのがこちらだ。

「自民と維新の接近には、大阪・関西万博が影響しているとの見方もある」（毎日新聞10月16日）

なんと万博の登場である。万博の会場建設費は当初見込みから約1.9倍となる最大2350億円に膨らんだ。これを誰が払うかと言えば「国、大阪府＆市、経済界」の3者で3分の1ずつ負担する大原則があった。ところが国の負担はさらに増えてしまった。

なので連携を巡る水面下の交渉で、自民幹部が「あの時の借りを返してほしい」と迫り、維新側が応じたという。自民関係者は「野党連合になびかないことで、維新が借りの清算をしたということだ」と語っている。カネがかかりすぎた万博は政治の取引に使われたというわけだ。

こうなると万博とはなんだったのか？という再考が必要ではないか。たとえばこんな記事が2月にあった。

「交通手段限られる夢洲を会場にした理由は何か、万博誘致担った松井一郎・前大阪知事に聞く…開幕まで2か月」（読売新聞オンライン2月13日）

松井氏は当初、府の候補地案の中に夢洲は入っていなかったと明かしている。そして「ベイエリアの発展は、大阪の成長には絶対に必要だ」とし、当時の菅義偉官房長官に夢洲を入れるようお願いしたと語る。それだけではベイエリアの発展には不十分だと思い、「だから（カジノを含む）IRだ。そうしないと夢洲の価値は上げられない」と答えていた。

「やっぱり怖いミャクミャク説なのである」

万博招致の経緯を検証したノンフィクションライターの松本創氏は「要は万博を引っ張った人たちの目的はIR、夢洲の開発なんです」と指摘している（毎日新聞2月8日）。さらにメガイベントというのは「どんな形であれ、終わってしまえば、なんとなく『やってよかった』という空気ができ、それに乗じて関係者は『大成功だった（私の手柄だ）」と言い募る」と開幕前からすでに予言していた。

そういえばIR（統合型リゾート施設）と言い換えてはいるが「カジノに賛成している党はこの自民と維新しかない」（政界地獄耳・同前）。なるほどカジノ連立という側面もあるのか。

始まってみたら慣れたというミャクミャク（＝万博）だが、その政治的な正体を考えると本当は怖い、いや、やっぱり怖いミャクミャク説なのである。万博には巨額の経済効果があるという売りだったが本当にそうなのかも含めてメディアはきちんと検証したほうがいい。

しかし当のメディアはのん気なものだった。「報道ステーション」の大越健介キャスターは万博閉幕を会場から伝えたが、出てくる言葉は次のようなものだった。

「万博なんて、わずか半年で消えるつかの間の舞台だと冷めた視線が注がれるのも当然だと思います。でも、それを言い出したら私たちの人生だって、つかの間の舞台であるという点では同じことです。それならば、ネガティブな要素に着目するよりも共有できる希望の種を見つけ出したいものです」

凄い！ うっとりしている。「それを言い出したら私たちの人生だって、つかの間の舞台」と言うが、それを言い出したら今後どんなニュースも論評できなくなる。報道はプロセスを検証することも重要ではないのか？ あと「ネガティブな要素」というがチェックすべき事実でさえネガティブと言ってしまったら報道番組は必要ない。

大越キャスターの言葉はさらに続いた。

「万博に多額の公金、公のお金が使われたことに疑問の声もありますけれども、これを一種の投資だと考えれば、効果はこれから表れると考えるべきでしょう」

これでは為政者のやりたい放題になる。どこにどう公金が使われるか見ておくのは報道の役割だと思うが、これでは「報道しないステーション」である。

「維新は自民党の嫌がる話をしなくなった」

さて大越キャスターが寝言を言っている間に維新と自民の連携交渉も「正体」をあらわにしてきた。

維新側は連立の絶対条件として国会議員の定数削減を持ち出した。え、注目は企業団体献金への規制など「政治とカネ」ではなかったの？

その理由がギョッとする。

「定数削減を突然訴え始めた理由について、維新幹部は『献金禁止は厳しいから』とし、論点を『献金禁止』から『定数削減』にずらす思惑もあると打ち明ける」（朝日新聞10月18日）

維新は自民党の嫌がる話をしなくなった。最初から与党になりたかっただけと言われても仕方がない。政治家に野心があるのは否定しない。重要なのは「野心」を有権者に響く「大義」にどう変換できるかではないか？ それでいうと直近の民意はどうだったか。参議院選では物価高からの経済対策が問われた。さらに公明党が自民党との連立解消で改めて問うたのは政治とカネの問題だった。この2点をどう「大義」にするか注視していたが、権力に近くなると「何が話されなくなるか」があらわになった。

国会議員の定数削減についても注目すべき点がある。

「比例代表の定数削減なら選挙区を調整する手間もかからない」（日本経済新聞10月18日）

これを見てあるニュースを思い出した。「公明、小選挙区一部撤退、比例に注力」という報道だ。

自民と維新の天敵である公明党が今後は比例に注力するという。その矢先に比例代表の定数削減が言われている。公明潰しにも見える。公明だけではない、維新の言う衆院比例50減なら少数政党ほど大きな打撃を受ける。少数意見の切り捨てになる恐れがある。これをあっという間にやろうとしている。やっぱりミャクミャクの正体は怖かったのである。

（プチ鹿島）