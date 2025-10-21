¥¢¥¤¥É¥ë¤È¡È¥ª¥¤¥éー¤ÎÅù¼°¡É¤¬¹¥¤ ¥È¥è¥¿¼«Æ°¼ÖŽ¥ÁýµïæÆÂÀÅê¼ê(25) ¿Ê³Ø¹»¤«¤é¹Ã»Ò±à ¼Ò²ñ¿ÍÌîµå¤ÎÆüËÜÁª¼ê¸¢MVPº¸ÏÓ¡Ú2025Ç¯¥É¥é¥Õ¥ÈÃíÌÜÁª¼ê¡Û
ºÇÂ®149¥¥í¤ÎÂ®µå¤ÈÂ¿ºÌ¤ÊÊÑ²½µå¤òÅê¤²Ê¬¤±¤ë¡¢¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¤ÎÁýµïæÆÂÀÅê¼ê¡£ÍýÁÛ¤È¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¸µ¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎÏÂÅÄµ£¤µ¤ó¤À¡£
¥¹¥È¥ìー¥È¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¶¯µ¤¤Ê¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤¬»ý¤ÁÌ£¤Ç¡¢µîÇ¯¤Î¼Ò²ñ¿ÍÌîµåÆüËÜÁª¼ê¸¢¤Ç¤Ï¡¢·è¾¡Àï¤Ç´°Éõ¾¡Íø¤òµó¤²¤ë¤Ê¤É¡¢3»î¹ç¤ËÀèÈ¯¤·¤Æ·×24²ó¤ò1¼ºÅÀ¡£Âç²ñMVP¤Ë¤âÁª¤Ð¤ì¤¿¥É¥é¥Õ¥ÈÃíÌÜ¤ÎÅê¼ê¤À¡£
5¶µ²Ê¤ÎÀ®ÀÓ¤Ï¥ªー¥ë5 ¡È¥ª¥¤¥éー¤ÎÅù¼°¡É¤Ë¶½Ì£¤â¡Ä
ÁýµïÅê¼ê¤¬Ìîµå¤ò»Ï¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢¾®³Ø¹»2Ç¯¤Î¤È¤¡£ÍÄ¤¤º¢¤«¤éÊÙ¶¯¤ÏÆÀ°Õ¤Ç¡¢Ãæ³Ø¹»¤Ç¤Ï5¶µ²Ê¤ÎÀ®ÀÓ¤Ï¡È¥ªー¥ë5¡É¡£¹â¹»¤Ï¼¢²ì¸©¤Ç¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Î¿Ê³Ø¹»¡ÖÉ§º¬Åì¹â¹»¡×¤òÁª¤Ó¥Áー¥à¤ò2ÅÙ¡¢¹Ã»Ò±à¤Ø¤ÈÆ³¤¤¤¿¡£
·ÄØæÂç³Ø»þÂå¤Ï¥Õ¥£¥¸¥«¥ëÌÌ¤Î¶¯²½¤Ë¡¢¥È¥è¥¿Æþ¼Ò¸å¤Ïµ»½ÑÌÌ¤Î¶¯²½¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¡¢Ãå¼Â¤Ë¥É¥é¥Õ¥È¤ÇÃíÌÜ¤µ¤ì¤ëÂ¸ºß¤Ø¤ÈÊÑËÆ¤ò¿ë¤²¤¿¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¹¥¤¤Ê¶µ²Ê¤Ï¿ô³Ø¤äÊªÍý¡£YouTube¤Ç¡ã±ß¼þÎ¨¤ÎÄêµÁ¤ò¡Ö±ß¼þ¡àÄ¾·Â¡×¤«¤é¡Ö±ß¼þ¡àÈ¾·Â¡×¤Ë¤¹¤ë¤ÈÍÍ¡¹¤Ê¿ô¼°¤¬¤¤ì¤¤¤Ë¤«¤±¤ë¡ä¤È¤¤¤¦Æ°²è¤ò»ëÄ°¡£
À¤³¦°ìÈþ¤·¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤ë¡Ö¥ª¥¤¥éー¤ÎÅù¼°¡×¤¬¤µ¤é¤ËÈþ¤·¤¯½ñ¤±¤ë¡¢¤È¤¤¤¦ÆâÍÆ¤ËÌÌÇò¤ß¤ò´¶¤¸¤¿¤½¤¦¡£
¶ßÂ¤Ï¡È¤¢¤ë¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡É¤ò°Õ¼±
¾¯¤·¿¤Ó¤¿¶ßÂ¡£°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏB¡Æz¤Î°ðÍÕ¹À»Ö¤µ¤ó¤À¡£
¾®³ØÀ¸¤Î¤È¤¤Ë¡Öultra soul¡×¤òÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¥É¥Ï¥Þ¤ê¡£¤¿¤À¤·º£¤Ï=LOVE¡Ê¥¤¥³ー¥ë¥é¥Ö¡Ë¤È¤¤¤¦¥¢¥¤¥É¥ë¥æ¥Ë¥Ã¥È¤ÎÌî¸ý°á¿¥¤µ¤ó¤¬¿ä¤·¡£¤«¤ï¤¤¤¤¤«¤é¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤Þ¤Ç¡¢É½¸½¤ÎÉý¤Î¹¤µ¤¬ÎÉ¤¤¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£
149¥¥í¤ÎÂ®µå¤òÅê¤²¹þ¤ß¡¢¥ª¥¤¥éー¤ÎÅù¼°¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Á¡¢=LOVE¤ÎÌî¸ý¤µ¤ó¤ò¿ä¤¹¡¢¤³¤Á¤é¤âÉý¤Î¹¤¤ÁýµïÅê¼ê¡£¥×¥í¤Ç¤ÎÌÜÉ¸¤Ï¡ÖÀèÈ¯¤·¤Æ»î¹ç¤òºî¤ë¡¢¾¡¤Æ¤ëÅê¼ê¤Ë¤Ê¤ë¡×¤³¤È¤À¡£
¢¡ÁýµïæÆÂÀ¡Ê¤Þ¤¹¤¤¡¦¤·¤ç¤¦¤¿¡Ë
2000Ç¯5·î25ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¡¼¢²ì¸©½Ð¿È¡¡É§º¬Åì¹â¹»¡¡·ÄØæÂç³ØÂ´¶È
172¥»¥ó¥Á¡¡70¥¥í¡¡º¸Åê¤²º¸ÂÇ¤Á¡¿Åê¼ê
¡¦Â¿ºÌ¤ÊÊÑ²½µå¤Î¤Ê¤«¤Ç¤â¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¤Ë¼«¿®
¡¦³ØÀ¸»þÂå¡¢ÊÙ¶¯¤ÏÆÀ°Õ¤À¤Ã¤¿¤¬Èþ½Ñ¤Ï¶ì¼ê
¡¦Ìîµå¤ò»Ï¤á¤ëÁ°¤Ï¥µ¥Ã¥«ー¤¬¹¥¤¡¡Æ´¤ì¤Ï¡Ö¥á¥Ã¥·¡×