株式会社寺本自動車商会（所在地：大阪府東大阪市）は、TOYOTA 86（ZN6）およびTOYOTA GR86（ZN8）に対応するエンジン内圧コントロールバルブシステム「T-REV BP-SYSTEM（ティーレブ バイパスシステム）」を発売した。本製品はFA20およびFA24型エンジンを対象に開発され、同社従来製品「T-REV αシステム」をベースに改良を加えたモデルである。

スポーツカーの走行特性は、アクセル操作に対する応答性やシフト操作時の車両挙動など、エンジンレスポンスに大きく影響を受ける。水平対向エンジンを搭載する86およびGR86では、シフトダウン時のショックや強いエンジンブレーキ特性が指摘されることがあり、同社ではこれらの要因を抑制するための内圧制御技術として本システムを開発した。

T-REV BP-SYSTEMは、クランクケース内圧を制御することでエンジン内部抵抗を低減するシステムである。最大の特徴はフィルターレス構造の採用にあり、外気を取り込まない密閉構造とすることで内圧の安定化を図っている。これにより、フィルター交換や清掃などのメンテナンス作業を不要とし、性能維持を容易にしている。

一般的なレシプロエンジンでは、ピストンの上下動や温度上昇によりクランクケース内圧が上昇し、1～3kPaの正圧状態が発生する。この圧力はエンジン内部の抵抗要因となる。

T-REV BP-SYSTEMでは、特殊リードバルブ構造と独自のワンウェイバルブを組み合わせ、圧力変動に応じて減圧を制御。アイドリング時に－5～－10kPaの微減圧状態を維持する設計となっている。これにより、エンジン内部抵抗の低減とスロットル応答の安定化を実現する。

実車検証では、86およびGR86においてシフトダウン時のショック緩和やエンジンブレーキ感の軽減が確認されている。これにより、シフト操作時の挙動が滑らかになり、車両挙動の安定性向上に寄与する結果が得られている。

また、エンジン内部抵抗の低減によって微振動の抑制傾向も見られ、ステアリングやペダルから伝わる振動が減少する事例がある。これらの変化により、長時間運転時の快適性向上や燃費改善の可能性が報告されている。

T-REV BP-SYSTEMはグリーン、レッド、ブルー、ブラック、シルバー、ゴールドの6色を展開。エンジンルームのカスタマイズパーツとしても選択可能である。

販売価格は81,400円（税込）で、寺本自動車商会の公式オンラインショップにて販売されている。

「T-REV BP-SYSTEM」は、単なる性能向上パーツではなく、ドライバーとクルマの関係性そのものを変える存在である。スポーツ走行時におけるシフトフィールの改善、街乗りでの扱いやすさ、そして高速巡航時の快適性。そのすべてが融合し、86およびGR86というスポーツカーが持つ本来の魅力をさらに引き出す。まさに、ドライビングをより楽しくするためのアイテムなのだ。

