令和ロマン・くるまが、M-1グランプリ連覇を支えた徹底的な自己管理の秘密を明かした。

【映像】「天下取るべき」くるまが１番面白いと思う先輩芸人

10月19日、ABEMAオリジナルドキュメンタリーバラエティ番組『世界の果てに、くるま置いてきた』＃5が放送された。『世界の果てに、○○置いてきた』シリーズ（通称・せかはて）の第3弾となる本作では、物心ついてから海外旅行経験がなく、ほぼ人生初海外となる令和ロマン・くるまが、バングラデシュ南端の離島に置き去りに。過去シリーズ同様に、移動手段はローカル路線バスやヒッチハイクなど基本陸路のみというルールの中、約2週間の南アジア縦断旅に挑む。

バングラデシュでのバス移動中、冷たい水を口にしたくるまは「この国に来てから、ずっと冷たい水。うまいな」と感想を述べた後、日本では常温の水しか飲まなかった理由を語り始めた。「俺（日本では）ずっと常温の水を飲んでたんですけど、ステージすごい立ってた時は600とか700近く、年間で立ってたので」と驚異的な活動量を明かした。

さらに「普段も喋りたいからこそ、のど飴ずっと舐めて、声帯に負荷かけないようにしてたんです。ボイトレも通って」と徹底した喉のケアについても言及。冷たい水を避けていた理由については、「もう1個は、（冷たい水だと）結露が出るじゃないですか。手が濡れるじゃないですか。無意識のうちにスーツとかに触ってたら濡れてるシミができてるかもしんないじゃないですか」と説明した。

ディレクターに「細かく全部自分でルールを作っていたんですか？」と問われると、くるまは「才能がないからですよ、普通に」と率直に答え、「だから、持たざるものは、持ってないんだから、ちっちゃい部品をつけていかないと勝てるわけないじゃないですか」と続けた。

「すんごい強い剣とか持ってるやつには勝てない。だからせめて小細工でちょっとずつ頑張ろうっていうだけですけど」という言葉からは、M-1グランプリ連覇という偉業を成し遂げながらも、自らの才能に対する冷静な自己評価と、それを補うための徹底的な努力の姿勢が垣間見えた。