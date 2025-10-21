きょうは全国的にすっきりしない天気で、雨の降る所もありそうです。日中の気温は全国的にきのうより低く、東京で17℃など11月中旬並みの肌寒さとなるでしょう。昼間も上着がいるくらいとなるので、服装選びにお気をつけください。

今シーズン一番の寒気が流れ込み、きのうは稚内と旭川、網走で初雪の発表がありました。きょうも北海道では雪の降る所がありそうです。本州の日本海側も上空の寒気の影響で、午前中を中心に雨の降る所があるでしょう。

沖縄や九州南部では雨が降りやすく、沖縄では雨足の強まる所もある見込みです。四国から関東にかけての太平洋側も雲が取れにくく、朝の雨がいったんやんでも、お昼ごろから雨が降りやすくなりそうです。外出の際に雨が降っていなくても、雨具があるとよさそうです。

けさは寒気の影響で、今シーズン一番の冷え込みとなった所が多くなりました。日中の気温は全国的にきのうより低く、北日本や東日本は、この時季としても低くなるでしょう。札幌は11℃、東京で17℃と11月並みの寒さになりそうです。日差しも少なく、北風が冷たい一日になるでしょう。西日本も大阪で19℃など一気に肌寒くなりそうです。服装選びにお気をつけください。

＜きょう21日（火）の各地の予想最高気温＞

札幌：11℃ 釧路：11℃

青森：12℃ 盛岡：12℃

仙台：16℃ 新潟：16℃

長野：16℃ 金沢：18℃

名古屋：21℃ 東京：17℃

大阪：19℃ 岡山：19℃

広島：21℃ 松江：19℃

高知：24℃ 福岡：23℃

鹿児島：23℃ 那覇：29℃

あすも太平洋側や北日本はすっきりしない天気で、関東はさらに寒くなりそうです。東京は朝の気温が11℃、日中も14℃と、12月上旬並みとなるでしょう。木曜日から金曜日は秋晴れとなる所が多く、日中の気温は20℃くらいまで上がりそうです。気温の変化が大きいため、体調を崩さないようにお気をつけください。