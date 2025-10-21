Snow Man深澤辰哉、KEY TO LIT猪狩蒼弥の貪欲な姿勢に感心「素晴らしい後輩」
9人組グループ・Snow Manの深澤辰哉、KEY TO LITの猪狩蒼弥が、21日から放送されるフジテレビ系特番『冷え症・むくみ・肌・血圧！名医に学ぶ令和の最新常識！何歳でもピンピンピン！』（後7：00）に出演する。
山里亮太（南海キャンディーズ）がMCを務める同番組は、何歳になっても若々しく健康でピンピンし続けるために今やるべき健康法を世代別に学ぶ健康バラエティーの第3弾。今回は各世代の芸能界を代表するゲストの“血管”を名医があらゆる観点から徹底チェックする。血管の若さこそ健康のカギ、誰もが気になる健康やお肌の悩みを“血管”の視点からアプローチし、各分野に精通する名医が最新の医学をもとに、世代別に最適な改善法を解説する。
ゲストには、深澤、猪狩のほか、大久保佳代子(オアシズ)、榊原郁恵、中山秀征、村上（マヂカルラブリー）、矢田亜希子、ゆうちゃみ、横澤夏子が登場。各世代を代表する芸能人が、自らの“健康の悩み”を名医に相談しながら、正しい生活習慣をクイズ形式で楽しく学んでいく。
「名医が出題！血管2択クイズ」では、「冷え症の改善に食べるべきおかずは、豆腐ときんぴらごぼう、どちらが良い？」「お肌により良い飲み物はルイボスティーとジャスミン茶、どっち？」「血液サラサラ効果が期待できるのは緑ピーマン？赤ピーマン？」「おなかの冷え改善のため、カイロを貼る場所で効果的なのは、おなかと腰どっち？」など、各世代のゲストが健康に関する“2択クイズ”に挑戦する。
正解のたびに名医が「なぜそれが良いのか？」を医学的に詳しく解説。冷え症・むくみ・肌荒れ・高血圧などに、日常の習慣から改善できるポイントを分かりやすく紹介していく。これからの季節に特に注意したいのが「ヒートショック」。急激な温度変化によって血圧が大きく変動し、失神や、重い場合には心筋梗塞・脳梗塞を引き起こすこともある危険な現象。多くはお風呂場で起きると思われがちなヒートショックだが、実はその危険はあらゆる場所に潜んでいた。
「全世代スター血圧密着24時」では、20代から60代まで各世代を代表するゲストが、最新の血圧測定器を装着して生活。「働き盛り世代」のSnow Man・深澤に8時間密着＆8回測定、ゆうちゃみに11時間30分密着＆43回測定、KEY TO LIT・猪狩に6時間密着、15回測定。「健康の曲がり角世代」の中山秀征に16時間密着＆28回測定、矢田亜希子に29時間密着＆17回測定、MCの山里に18時間密着＆31回測定。「まだまだこれから世代」の榊原郁恵に15時間密着＆41回測定など、計10人のスターに合計177時間密着＆322回の血圧測定する。
寝起きや食事、収録中や帰宅後、完全プライベートな時間にも密着し、血圧の変化を徹底モニタリング。名医たちがそれぞれの生活習慣を鋭く分析する。若々しい血圧で名医も驚いた“優等生”がいる一方、「このままでは危険！」と黄色信号を出された芸能人も…！世代ごとの生活スタイルに潜む意外な落とし穴、そして血圧が教えてくれる“健康のサイン”とは。名医たちが最新の研究をもとに、“血管から若返る生活習慣”を伝授する。
さらに、各世代ゲストの毛細血管の状態をチェック。毛細血管は、体内の細胞に酸素と栄養を届けると同時に、老廃物を回収する“血液循環の要”。体中に張り巡らされた血管のうち、約99％を占めているのが毛細血管。番組では、顔の毛細血管密度を計測し、ゲストの「肌血管スコア」を発表。一見、肌が美しく見えても、スコアが“まさかの結果”となるゲストも登場し、スタジオは悲鳴と驚きに包まれる。
■出演者コメント
▼山里亮太（南海キャンディーズ）
――収録を終えていかがですか？
この放送をきっかけに、生活のいろいろなことを見直すことができますよね！全体としては本当に前向きになれる番組ですけど、“あぁ、こうなってしまったんだ…”とただただ自分の健康状態に絶望する瞬間もありました（笑）。これを見て生活を改善すれば、それがちゃんと自分の肌とか体に返ってくる、そういう情報が多かったので僕も実践しようと思ってることがたくさんあります。
――視聴者の皆様へ、見どころをお願いします。
この番組は楽しく見ていただきながら、自分も健康になれるというのが一番のポイントですね！これから先の何年、何十年という自分の人生を健康に楽しく過ごせる方法が、番組を楽しく見ていただくだけで身につくというのが素晴らしいなと思います！
▼深澤辰哉（Snow Man）＆猪狩蒼弥（KEY TO LIT）
――収録を終えていかがですか？
深澤：“高血圧に注意”、“塩分を取りすぎない食事”などの健康に関する話は、聞いた事があっても具体的にどうしたらいいのか分からなかったので、見ていただく視聴者の皆さんにもタメになる話ばかりだと思います。僕が個人的に見てほしいところは、心拍数を計るVTRでの猪狩君の姿ですね。“成長したな”って僕が言うのはおかしいかもしれないんですが、“猪狩、やってんな！”という姿を、スタジオでの立ち回りも含めて、ぜひ見てほしいです！
猪狩：“健康”ってちょっと堅苦しいテーマかなと思うかもしれないですが、山里さんのMCによって面白くてポップに健康になる方法を教えてくれる番組です。“血圧測定器”を付けての密着VTRがあるんですが、食べたものがそのまますぐ結果に表れたり、体って正直なんだなと思いました。密着という形で、芸能人の皆さんの生活をのぞき見できるのも好きなポイントです。（中山）ヒデさんの生活の裏側とか見れないですよ！
――先輩、後輩の関係性ですがお2人での共演はいかがでしたか？
深澤：テレビで後輩と一緒にお仕事する機会が減ってきたなと感じていた中で、猪狩との共演は貴重で楽しかったです。猪狩の密着VTRで、“なんとか撮れ高を残そう！”と貪欲な姿勢が、素晴らしい後輩だなと思いました。僕が猪狩くらいの時はそんなことできなかったですよ！
猪狩：やめてください！恥ずかしいです！深澤君とは番組での共演は少ないですけど、舞台でお世話になっていた先輩で、他の諸先輩方に比べると緊張少なめで安心して飛び込める先輩です。いつかこの2人でこの番組のMC狙いたいですよね？
深澤：いや、山里さんのMC、ヤバうまいわ！改めて間近で見て、半端じゃない!!
猪狩：たしかに、全世代のゲストをさばく姿がすごすぎました！まだまだですね！（笑）
