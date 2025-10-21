面接を受けている会社に残業時間を聞きたいとき、どう質問したら評価が上がるのでしょうか。

面接官に落とされる質問

面接では、「何か質問はありますか？」と逆質問を聞かれることがあります。面接の最後に聞かれることが多いですが、終わりよければ全てよし。反対に終わりが悪いと、印象が悪くなってしまいます。

そんな重要な逆質問で、僕がおすすめしない質問があります。

それは「残業はありますか？」という質問です。

企業に対して、質問できることはたくさんあるのに、そのなかでまっさきに「残業はありますか？」と聞くのは、「残業をしたくない」という意思表示に繋がりかねません。

また、企業側からすれば、残業があるかどうかは状況や個人の能力によって異なります。繁忙期で、かつ仕事が遅ければ、残業は発生する可能性が高いのです。どの企業も「部署による」というのが正直なところなので、明確に答えづらいのです。

残業時間を聞きたいとき

一方で、残業が長いかどうかはたしかに気になりますよね。そこで聞き方を工夫しましょう。

「日によって業務量も変わると思うのですが、平均するとどのくらいの残業時間になることが多いでしょうか？」

これだと、そもそも残業がある前提で聞いているので、残業をしたくないと感じにくいですよね。「残業はありますか？」ではなく、「（残業はある前提で）どのぐらいの残業時間になることが多いですか？」と聞く。似ているようで、ここには大きな差があります。

人事に憑依する

今回の逆質問のように、「こう聞くのはNG」ということがあります。それらをどう判断すれば良いのでしょうか？

答えはシンプルで、とにかく面接官の立場に立って考えるに尽きます。

僕はこれを「人事に憑依する」という言葉で表現しているのですが、相手の立場に立ってみて、「こう聞かれたらどう思うか？」と考える。

就活や転職は、受験と違って明確な評価指標がありません。会社によって違うし、面接官単位でも、何を評価するかは異なります。

だからこそ、まずは自分が相手の立場に立ってみて考えること。

拙書『脇役さんの就活攻略書』では、中堅大学からカゴメに内定できた理由、就活の動き方を書きました。そんな選考対策の土台となるのが、人事への憑依です。自分が人事だったら、就活生のその行動に対してどう思うか。就活や転職は、正解がないという面白さがあります。そこに、攻略する余白があります。

