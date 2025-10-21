¡Ú°ì¶¶Âç³ØÆÃÇ¤¶µ¼ø¤¬¶µ¤¨¤ë¡Û¹¦»Ò¤òÅ°ÄìÈãÈ½¤·¤¿¤¢¤ëÅ¯³Ø¼Ô¤Î¥È¥Æ¥Ä¥â¥Ê¥¤¼çÄ¥¤È¤Ï¡©
今回はベストセラー作家であり書評家でもある楠木建氏(一橋大学ビジネススクール特任教授)が本書を読み解く。
¡Ö¹¦»Ò¡×¤Ï²¿¤ò¹Í¤¨¤¿¤«¡©
¡¡Á°²ó¤â½Ò¤Ù¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢µª¸µÁ°500Ç¯Á°¸å¤«¤éÃÏµå¤Î²¹ÃÈ²½¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢¤½¤ì¤ÈÊÂ¹Ô¤·¤ÆÅ´À½¤ÎÇÀµ¡¶ñ¤¬¹Ô¤ÅÏ¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¿Í¸ý¤ÏÁý²Ã¤·¡¢À¸³è¤Ë¤æ¤È¤ê¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢¡Ö¹Í¤¨¤ë¿Í¡×¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¤³¤Î»þ´ü¡¢ÅìÍÎ¤ÎÃæ¹ñ¤Ï¡Ö½Õ½©¡¦Àï¹ñ»þÂå¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ëÀ¯¾ðÉÔ°Â¤ÊÆ°Íð´ü¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡½Õ½©¡¦Àï¹ñ»þÂå¤òÀ¸¤¤¿Å¯³Ø¼Ô¤Ë¹¦»Ò¤ÈËÏ»Ò¤¬¤¤¤ë¡£
¡¡¹¦»Ò¤Î¡ÖÎé¤Î»×ÁÛ¡×¤Ï½Õ½©¡¦Àï¹ñ»þÂå¤ÎÆ°Íð¤ËÂÐ¤¹¤ë°ÛµÄ¿½¤·Î©¤Æ¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¼þ²¦Ä«¤Î»þÂå¤ÏÀ»¿ÍÀ¯¼£¤¬Â¸ºß¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡·¯¼ç¤Ï·¯¼ç¤é¤·¤¯¡¢³ÕÎ½¤Ï³ÕÎ½¤é¤·¤¯¡¢²È¿Ã¤Ï²È¿Ã¤é¤·¤¯¡¢ÇÀÌ±¤ÏÇÀÌ±¤é¤·¤¯¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë¤ª¸ß¤¤¤òÇ§¤á¡¢Ìò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Îéµ·ºîË¡¤¬¼é¤é¤ì¡¢¼Ò²ñ¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¿Í¡¹¤Î¹ÔÆ°¤äÉ¾²Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Îµ¬ÈÏ¤¬¤¢¤ê¡¢¤À¤«¤é¤³¤½Ê¿ÏÂ¤¬¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤¿¡½¡½¹¦»Ò¤Ï¤½¤Î¤è¤¦¤Ë¹Í¤¨¡¢¼þ»þÂå¤ÎÀº¿À¤ËÌá¤ì¤È¼çÄ¥¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¿ÈÊ¬¤Î¿Í¡¹¤¬¿´Ë¤«¤ËÀ¸¤¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¼Ò²ñ¤ÎÃá½ø¤òÊÝ¤Ä¤¿¤á¤ÎÀ¸³èµ¬ÈÏ¡¢¤¹¤Ê¤ï¤Á¡ÖÎé¡×¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¢¤ë¡¢¤È¹¦»Ò¤Ï¹Í¤¨¤¿¡£
¡¡¼þ¤Î»þÂå¤òÂº½Å¤»¤è¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢ÁÄÀè¿òÇÒ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡£
¡¡²ÈÂ²¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤ÏÂå¡¹¤Î¿Æ¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë¤Ù¤¤À¤È¹¦»Ò¤Ï¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡¹¦»Ò¤¬½Å»ë¤·¤¿¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤ÎÍýÇ°¤Ï¡Ö¿Î¡×¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¼«Ê¬¤ÎÍßË¾¤ò¹îÉþ¤·¡¢Â¾¿Í¤Ø¤Î»×¤¤¤ä¤ê¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë¿´¤ò°ÕÌ£¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¹¦»Ò¤Ï¼þ²¦Ä«»þÂå¤Î¼Ò²ñ¤¬Ê¿²º¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢°ÙÀ¯¼Ô¤¿¤Á¤¬¿¼¤¤¿Î¤Î¿´¤ËËþ¤Á¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤À¤È¹Í¤¨¤¿¡£
¡¡Èà¤ò»Õ¤È¤¹¤ë³ØÇÉ¤Ï¡Ö¼ô²È¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢¤½¤Î¶µ¤¨¤Ï¡Ö¼ô¶µ¡×¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢À¾´Á»þÂå¤Ë¼ô¶µ¤¬»ö¼Â¾å¤Î¹ñ¶µ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢ÎòÂå¤ÎÃæ¹ñ²¦Ä«¤â¤½¤ì¤òÆ§½±¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡¡º£Æü¤ÎÃæ¹ñ¶¦»ºÅÞ¤¬¼ô¶µ¼Ò²ñ¼çµÁ¤òÄó¾§¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¸½ºß¤ÎÃæ¹ñ¤ÎÀ¯¼£ÎÑÍý»×ÁÛ¤Ë¤â¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖËÏ»Ò¡×¤¬¡Ö¹¦»Ò¡×¤òÅ°ÄìÈãÈ½¤·¤¿ÍýÍ³
¡¡¹¦»Ò¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤·¤Ð¤é¤¯¤·¤ÆËÏ»Ò¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ËÏ»Ò¤ÏºÇ½é¤Ë¹¦»Ò¤Î¶µ¤¨¤ò³Ø¤ó¤À¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤Ëµ¿Ìä¤ò´¶¤¸¤¿ËÏ»Ò¤Ï¡¢¹¦»Ò¤òÅ°ÄìÅª¤ËÈãÈ½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¹¦»Ò¤Ï¿Î¤ò½Å¤ó¤¸¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¿Î°¦¤Î»×ÁÛ¤Ï¿ÈÊ¬¼Ò²ñ¤ÎÂ¸ºß¤òÁ°Äó¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÁÄÀè¤È¿Æ¤òÂº·É¤·¡¢²ÈÂ²¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤òÂè°ì¤Ëµó¤²¤ë¤Î¤¬¿Î°¦¤ÎÀº¿À¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤³¤Ç¤ÏÂ¾¼Ô¤Ø¤ÎÌµ¾ò·ï¤Î°¦¤ÏÆó¤Î¼¡¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡ËÏ»Ò¤Ï¤³¤ÎÅÀ¤ò¿¿¼Â¤Î°¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¶¯¤¯ÈãÈ½¤·¤¿¡£
¡¡¿Í¤Ï³§Åù¤·¤¯¿Í´Ö¤È¤·¤ÆÂº½Å¤µ¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
¡¡¿ÈÊ¬¼Ò²ñ¤òÁ°Äó¤È¤·¤¿¹¦»Ò¤Î¿Î°¦¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ËÏ»Ò¤Î»×ÁÛ¤Ï¸½Âå¤Î¿ÍÆ»¼çµÁ¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤ë¿·¤·¤µ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ö·ó°¦¡×¤È¡ÖÈó¹¶¡×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý
¡¡¤³¤Î¤è¤¦¤ÊËÏ»Ò¤Î»×ÁÛ¤Ï¡Ö·ó°¦¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¡£
¡¡Å¨¹ñ¤Ø¤Î°¦¤ò½Å¤ó¤¸¤Æ¡¢Áþ¤·¤ß¤ò¼Î¤Æ¤è¡£¤½¤³¤ËÊ¿ÏÂ¤Ø¤ÎÆ»¤¬¤¢¤ë¤Ï¤º¤À¡½¡½ÀïÍð¤Î»þÂå¤òÀ¸¤¤¿ËÏ»Ò¤ÏÅöÁ³¤Î¤³¤È¤Ê¤¬¤éÀïÁèÈ¿ÂÐ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Èà¤Î»×ÁÛ¤ÎÃæ¿´¤Ë²ñ¤Ã¤¿¥³¥ó¥»¥×¥È¤¬¡ÖÈó¹¶¡×¤À¡£
¡¡Ã¯¤«¤¬Â¾¿Í¤Î²Ì¼ù±à¤«¤é²ÌÊª¤òÅð¤á¤Ð¡¢¤½¤Î¿Í¤ÏÈóÆñ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡Ã¯¤«¤¬Ã¯¤«¤ò»¦³²¤¹¤ì¤ÐÈÈºá¤Ç¤¢¤ê¡¢ÉÔÀµµÁ¤Ç¤¢¤ë¤ÈÈóÆñ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢°ì¹ñ¤Î·¯¼ç¤¬Â¾¹ñ¤ò¿¯Î¬¤·¡¢¿ôÉ´¿Í¤ò»¦¤·¤Æ¤â¡¢Ã¯¤â¤½¤ì¤òÉÔÀµµÁ¤Ç¤¢¤ë¤È¤Ï¸À¤ï¤Ê¤¤¡£
¡¡¤à¤·¤íÁÄ¹ñ¤ÎÍø±×¤Ë¤Ê¤ëÀµµÁ¤À¤È¾Þ»¿¤¹¤ë¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¹Ô°Ù¤Ï°¦¤ò¼º¤Ã¤¿¹Ô°Ù¤Ç¤¢¤ê¡¢ÃÆ³¯¤µ¤ì¤ë¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡½¡½ËÏ»Ò¤Ï¤½¤Î¤è¤¦¤Ë¹Í¤¨¤¿¡£
¡¡Â¾¼Ô¤Îºâ»º¤òÅð¤ß¼è¤ë¡¢¤½¤Î±äÄ¹¾å¤Ë»¦¿Í¤âÀïÁè¤â¤¢¤ë¡£
¡¡¤½¤ì¤Ï¼«¸Ê¤ÎÍø±×¤Î¤¿¤á¤ËÂ¾¼Ô¤ò¹¶¤á¤ë¤³¤È¤Ëµ¯°ø¤¹¤ë¡£
¡¡¤À¤È¤·¤¿¤é¡¢¹¶¤á¤ë¹Ô°Ù¤òÉõ°õ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
¡¡¤³¤ì¤¬Èó¹¶¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤À¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¹¶¤á¤é¤ì¤¿¤é¤É¤¦¤¹¤ë¤«¡£
¡¡Å°ÄìÅª¤Ë¼é¤êÈ´¤±¡¢¤ÈËÏ»Ò¤ÏÀâ¤¤¤¿¡£
¡¡ÍýÉÔ¿Ô¤Ê¹¶·â¼Ô¤È¤ÏÀï¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
¡¡¼ÂºÝ¤ËËÏ»Ò¤òÃæ¿´¤È¤¹¤ë½¸ÃÄ¤Î¿Í¡¹¤Ï¡¢ÃÛ¾ë½Ñ¤äËÉ±ÒÀï½Ñ¤ò¸¦µæ¤·¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤Êµ»½Ñ¼Ô½¸ÃÄ¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤Ê¤¼¡¢¸½Âå¿Í¤ËÅ¯³Ø¤¬ÍÍÑ¤Ê¤Î¤«¡©
¡¡¹¦»Ò¤«¤éËÏ»Ò¤Ø¤ÎÃæ¹ñÅ¯³Ø¤ÎÅ¸³«¤Ï¡¢Å¯³Ø¤¬»þÂå¤Î±Æ¶Á¤ò¶¯¤¯¼õ¤±¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÊª¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Å¯³Ø¼Ô¤ÎÇ¾Æâ¤Ç¹Í¤¨¤¬·ÁÀ®¤µ¤ì¤ë¤Ë¤»¤è¡¢Å¯³Ø¼Ô¤Î¸½¼ÂÅª¤Ê·Ð¸³¤¬»×º÷¤ò¶îÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡½Õ½©»þÂå¤òÀ¸¤¤¿¹¦»Ò¤Ë¤Ï¡¢¤½¤ÎÁ°¤ÎÊ¿ÏÂ¤Ê»þÂå¤Ø¤Î¡Ê¤¢¤ë°ÕÌ£¤Ç²á¾ê¤Ê¡ËÆ´ØÝ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡Àï¹ñ»þÂå¤Îº®Íð´ü¤òÀ¸¤¤¿ËÏ»Ò¤Ï¡¢Èó¹¶¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀÚÇ÷¤·¤¿É¬Í×À¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Å¯³Ø¤Ï¸½¼ÂÀ¸³è¤ÈÐªÎ¥¤·¤¿¿¿¶õ¾õÂÖ¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡À¸¿È¤Î¿Í´Ö¤¬»þÂå¤Î¶õµ¤¤ÎÃæ¤Ç»×¹Í¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤¿µó¶ç¤ËÎÏ¶¯¤¤Å¯³Ø¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¡£
¡¡Å¯³Ø¤¬¸½¼Â¤ÎÀ¤¤ÎÃæ¤òÀ¸¤¤ë¤ï¤ì¤ï¤ì¤Ë¤È¤Ã¤ÆÍÍÑ¤È¤Ê¤ë½ê°Ê¤À¡£
¡ÊËÜ¸¶¹Æ¤Ï¡¢½Ð¸ý¼£ÌÀÃø¡ØÅ¯³Ø¤È½¡¶µÁ´»Ë¡Ù¤Ë´Ø¤¹¤ëÆÃÊÌÅê¹Æ¤Ç¤¹¡Ë