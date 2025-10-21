日本代表FW上田綺世、元バルセロナの天才アフェライが絶賛！「触れるものすべてが金に変わる」

日本代表FW上田綺世が絶好調だ。

27歳のストライカーは、サムライブルーの一員として戦ったパラグアイ戦とブラジル戦で2試合連続ゴールをマーク。

パラグアイ戦では終了間際に投入されると劇的同点弾を叩き出し、ブラジル戦では値千金の決勝ゴールで歴史的初勝利に貢献した。

上田は所属するオランダの名門フェイエノールトでも得点を量産している。

19日に行われたヘラクレス・アルメロ戦では、なんと前半だけで3ゴールのハットトリックを達成する大暴れ。開幕9試合で11ゴールを叩き出しており、すでに昨シーズンの得点数を超えた。

『ESPNオランダ版』は、上田をオランダリーグの週間ベストイレブンに選出。

また、かつてバルセロナでもプレーした元オランダ代表MFイブラヒム・アフェライも、『Studio Voetbal』で、こう話していたそう。

「彼が触れるものすべてが金に変わる。完全に開花したし、寄せられた信頼を裏切ることはない。

フェイエノールトのなかで、ダントツで最高のストライカーだ。

（ヘラクレス戦では）驚異的なスキルで先制点を決めた。（シュートされた）ボールはGKから離れるように、ものすごいスピードで曲がった。2点目のゴールも、うまく相手DFの前に出た。自信に満ちた若者だね。

当初は誰もが彼に疑問を抱いていた。なぜなら、連続でスタメン起用されることはなかったからね。その状況で目立つのは難しい。

今の彼は長い時間プレーできており、実力がはっきり分かる。それによって彼はフェイエノールトにとって非常に重要な存在になっている」

上田がフェイエノールトに加入した当初はメキシコ代表FWサンティアゴ・ヒメネスがいたために控えになることも多かったが、ようやく本領を発揮し出したと感じているようだ。

モロッコ系のアフェライは、オランダの強豪PSVで17歳でトップチームにデビューするほどの天才選手だった。

2021年に引退したアフェライは、フェイエノールトのユースチームでアシスタントコーチを務めたこともある。