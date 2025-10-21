¥Þ¥Ä¥³¡¡¥¿¥ï¥ì¥³¤Î¡ÈÉü³è¡É¤Ë¶Ã¤¤ÎÀ¼¡Ö¥ª¥¿¥¯¤Ã¤Æ¤É¤ó¤À¤±ÆüËÜ·ÐºÑ»Ù¤¨¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥Þ¥Ä¥³¡¦¥Ç¥é¥Ã¥¯¥¹¡Ê52¡Ë¤¬20ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Ö·îÍË¤«¤éÌë¤Õ¤«¤·¡×¡Ê·îÍË¸å10¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¡¢¡Ö¥ª¥¿¥¯¤Ã¤Æ¤É¤ó¤À¤±ÆüËÜ·ÐºÑ»Ù¤¨¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Þ¥Ä¥³¤Ï¡Ö¤µ¤Ã¤¥Ë¥å¡¼¥¹¤ò¸«¤¿¤±¤É¡¢¥¿¥ï¥ì¥³¤¬»Ë¾åºÇ¹â±×¤ò½Ð¤·¤¿¤ó¤À¤Ã¤Æ¡¢¤³¤Î»þÂå¤Ë¡×¤È¡¢2024Ç¯2·î´ü¤Ë»Ë¾åºÇ¹â±×¤ò½Ð¤·¤¿¥¿¥ï¡¼¥ì¥³¡¼¥É¤Î¡ÈÉü³è¡É¤Ë¶Ã¤¤ÎÀ¼¤ò¾å¤²¤¿¡£
¡¡¶¦¤ËMC¤òÌ³¤á¤ëSUPER EIGHT¤ÎÂ¼¾å¿®¸Þ¤¬¡Ö²¿¤Ç!?¡×¤È¶Ã¤¯¤È¡Ö¿ä¤·³è¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¡Ö¥ª¥¿¥¯¤Ã¤Æ¤É¤ó¤À¤±ÆüËÜ·ÐºÑ»Ù¤¨¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¡£¥¿¥ï¥ì¥³¤¬¡¢¤¢¤Î»ä¤é¤ÎCD¡¢¥ì¥³¡¼¥ÉÁ´À¹´ü¤è¤ê¤âÇä¤ê¾å¤²¾å¤¬¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤Î¤è¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Â¼¾å¤â¡ÖCD¤ÎÇä¤ê¾å¤²¤¬Íî¤Á¤Æ¤ë¤Î¤Ë¤Ã¤Æ»ö¤ä¤«¤é¤Ê¡£¿ä¤·³è¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬ÌÜÅª¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤¦¤Æ¡¢¿ä¤¹Àè¤Ï°Õ³°¤È²¿¤Ç¤â¤¤¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤è¤Í¡×¤È¸À¤¦¤È¡¢¥Þ¥Ä¥³¤â¡Ö¤½¤¦¤½¤¦¡¢¤À¤«¤é°ÍÂ¸¡£¤Ç¤â¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ¤ª¶â¤ò¤«¤±¤¿¤ê¤È¤«¡¢¼ê´Ö²Ë»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤ëÊý¤¬ËÜ¿Í¤â¶½Ê³¤·¤Æ¤¯¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡¢¥à¥¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡Ä¤è¤ê°ÍÂ¸¤¹¤ë¤³¤È¤Ç²÷³Ú¤òÆÀ¤é¤ì¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤Î¤«¤Í¡×¤È¿´Íý¤òÊ¬ÀÏ¡£Â¼¾å¤â¡Ö¥×¥í¥»¥¹¤¬³Ú¤·¤¤¤ó¤ä¤È»×¤¦¤è¡£¤À¤«¤é¥Ï¡¼¥É¥ë¤¬¹â¤¤Êý¤¬¤¤¤¤¡£¼ã´³¤Ï¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥¿¥ï¡¼¥ì¥³¡¼¥É¤Ï¥³¥í¥Ê²Ò¤Ë¤ÏÀÖ»ú¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢24Ç¯2·î´ü¤Î½ãÍø±×¤Ï18²¯8300Ëü±ß¤òµó¤²¡¢Á°´ü¤«¤é85.5¡óÁý²Ã¤·¤¿¡£¤½¤ÎÍ×°ø¤È¤·¤ÆÁ´¹ñ¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ç¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¥é¥¤¥Ö¤ä¥µ¥¤¥ó²ñ¡¢¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤ò¹Ô¤¦¤Ê¤É¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¡È¿ä¤·³è¡É¤ò¿ä¿Ê¤·¤¿¤³¤È¤¬µó¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£