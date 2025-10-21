ドジャースはブリュワーズとのナ・リーグ優勝決定シリーズに4連勝しワールドシリーズ進出を決めました。

大谷翔平選手はここまで打者で10試合、投手で2試合に出場しています。ポストシーズンでの成績を振り返っていきます。

レッズとのワイルドカードシリーズ第1戦、大谷選手は第1打席でいきなりストレートを振り抜き、先制の先頭打者ホームラン。それだけにとどまらず、6回の第4打席にも2アウト1塁から特大弾をライトスタンドへたたき込み、チームは10ｰ5で快勝しました。

フィリーズとの地区シリーズ第1戦では「1番・投手兼DH」で出場。大谷選手にとって、これがポストシーズンでの投手デビューとなります。また、ポストシーズン中に投手とそれ以外の二刀流で先発出場を果たすのは、メジャーリーグ史上初となりました。6回89球を投げて被安打3、奪三振9、与四死球2、3失点の内容でした。

この試合から大谷選手は7試合で29打数3安打と打撃に勢いが見られませんでしたが、それでも申告敬遠をされるなどブリュワーズのマーフィー監督に「彼は未だ危険なバッターであることを忘れてはならない」と言わしめる存在となっていました。

そして、リーグ優勝を決定づけたブリュワーズとの第4戦では、再び二刀流を披露。投げては7回途中無失点10奪三振と流れを作ると、打撃では3本の本塁打で流れをつかみます。チームメートも驚かせる活躍でリーグ優勝をたぐり寄せました。

ワールドシリーズで対戦するア・リーグチャンピオンは現在マリナーズとブルージェイズが3勝3敗で好戦中。

大谷選手は二刀流でメジャー初の世界王者になることは出来るのでしょうか。