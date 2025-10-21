【日本株】東証が今秋放つ「次の一手」で爆騰必至か…「プロ厳選・親子上場解消プレミアム５銘柄」

親会社と子会社がともに上場している親子上場を解消する動きが加速している。2025年9月末時点の親子上場企業数はピーク時から６割減まで解消が進んだ背景には、東証による2022年以降の市場改革とアクティビスト(物言う株主)からの圧力がある。

東証が2025年2月4日に公表した「親子上場等に関する投資者の目線」では、上場企業に対して親子上場の是非を再考するよう包囲網を狭めている。一方、株式の持ち合い解消で安定株主が減少する半面、アクティビストからは資本効率改善や親子上場解消を求める株主提案が活発化している。

2023年3月から始まった「PBR改革(株価純資産倍率の改善を求める改革)」を契機に資本効率やコーポレートガバナンス(企業統治)に対する上場企業の意識が高まるなか、親子上場企業も対応を迫られる可能性が高い。株式市場からの親子上場解消へ対する期待は高く、2024年後半以降、上場子会社の株価がTOPIX(東証株価指数)を相対的に上回って推移する傾向がみられる。

注目すべきは、今秋にも東証が「グループ経営等に関する開示状況のフォローアップ」を公表予定であることだ。親子上場の解消が話題となり、親会社がTOB(株式公開買い付け)で子会社株式をすべて買い取り完全子会社化する、あるいは相乗効果（シナジー）が得られる他社へ売却する、などの期待が高まりやすいタイミングを迎えている。

ＪＭＤＣ（4483）

■株価（10/17時点終値）4697円 配当利回り（予）0.34％

ヘルスビッグデータ（HBD）事業と遠隔医療事業を収益の二本柱としている。HBD事業は国内最大規模のヘルスビッグデータを持ち、製薬会社、保険会社、健康保険組合や医療機関向けへビッグデータサービスを提供している。また、遠隔医療事業では、子会社を通じて、CTやMRIなどの医用画像を遠隔で診断するサービスを提供している。

中期経営計画では、これらデータ利活用サービスの取引額を最大化する方針を掲げている。高齢者データを含む全年齢型データの提供が可能な体制を整えたことで、高付加価値サービスの提案力では競合他社を凌駕している。日本人固有の特質に対応できるデータを提供できる点は差別化ポイントとなる。製薬企業などの研究開発意欲の高まりに対応し、新たな成長ドライバーとなるだろう。

親会社のオムロン〈6645〉は、家庭用血圧計などの健康医療機器やヘルスケアサービスをグローバルに展開しており、予防・未病の領域に強みがある。もしもＪＭＤＣが完全子会社化された場合、「データ」と「技術・デバイス」の融合によるヘルスケア変革の加速が期待できるだろう。

オルガノ（6368）

■株価（10/17時点終値）11790円 配当利回り（予）1.44％

水処理技術を中核とし、半導体製造プロセスに不可欠な超純水装置の提供を柱とするプラント事業と、既存設備に対するメンテナンスや運転管理などを行うソリューション事業を展開している。特に半導体製造に必要な超純水装置では高いシェアを持ち、台湾TSMCの熊本工場など、世界的な先端半導体工場の水処理を担っている。

生成AI関連投資の拡大を背景に、顧客の先端投資に対するニーズが高まっており、半導体生産における超純水（水に含まれる不純物を極限まで取り除いた純度の高い水）の重要度は高まっている。強含みのプラント案件（大型の受注残高）と積み重なるソリューション（メンテナンスや運転管理）案件を両輪に、先行き不透明な環境下でも安定的な利益成長が続く可能性は高いだろう。

同社株の40％強を保有する親会社東ソー〈4042〉の株価は、足元でPBR１倍を割り込んでいる状況だ。資本効率と収益力の改善を目的とする施策が図られる可能性は高いとみられ、最高益更新の基調が続くと予想される同社との関係性が注目される。技術流出の課題をクリアできる相手であれば他社売却のケースも考えられ、高プレミアムが付与される公算は大きいとみる。

電通総研（4812）

■株価（10/17時点終値）6580円 配当利回り（予）1.76％

約60%以上の株式を保有する電通グループ〈4324〉のシステムインテグレーション（SI）企業。親会社・電通の社内基幹システム構築を安定収益源としつつ、デジタルマーケティングを柱とした成長戦略の牽引役を担っている。

人事・会計・経費精算など、企業のバックオフィスを支える自社IP（パッケージ製品・商品）ソリューションを多数保有している。自社IPは、SI受託案件に比べて収益性が高く、中期経営計画では自社IPへのリソース集中を加速させる方針を掲げている。高採算製品への注力に伴って営業利益率の向上が期待される。

長期経営ビジョン「Vision 2030」では、2030年に「売上高3,000億円、営業利益率20％」の企業グループになることを目標に掲げている。国内企業では人手不足を補うための省人化（自動化）投資への優先度を高めており、ビジネスソリューション等の受注環境は好転している。電通グループが持つマーケティング力や事業領域の拡張が図られた場合、目標達成に向けてさらに大きな後押しとなるだろう。

ソフトバンク（9434）

■株価（10/17時点終値）215.5円 配当利回り（予）3.99％

ソフトバンクグループ〈9984〉の日本における事業会社であり、主力のモバイル通信事業は、低価格ブランド「ワイモバイル」の契約者増に加え、スマートフォン決済サービス「PayPay」と連携した新料金プラン「ペイトク」の浸透などで、モバイル売上が堅調に伸長している。

これら国内通信事業を基盤としつつ、同社はAI（人工知能）関連企業への変貌を遂げようとしている。AIエージェントの重要運用拠点となる大阪・堺 AIデータセンターの整備や、生成AIの基礎技術となる自社開発の大規模言語モデル（LLM）「Sarashina（サラシナ）」の開発、米オープンエーアイ社と提携した最先端AIツール「クリスタル・インテリジェンス」の展開など、AI関連サービスの強化を積極的に進めている。グループ全体との親和性はますます深まっている印象だ。

「ヤフー」、「LINE」、「PayPay」という巨大な顧客接点を持つ経済圏は、高成長投資を支える安定したキャッシュフローを生み出す基盤としても機能する。また、今2026年3月期の純利益は過去最高益を更新する見通しであり、安定成長が期待できる高配当利回り銘柄としても注目できよう。

ＳＣＳＫ（9719）

■株価（10/17時点終値）4171円 配当利回り（予）2.25％

住友商事〈8053〉グループ全体のIT戦略を担う中核企業。特定の業種に偏らない業種別バランスの良さと、案件管理体制の強化による高い業績安定性を強みとしている。自動車産業を中心とした製造業比率が高いものの、025年3月末時点の受注残は前年比67.5％増と豊富に積み上がるなど、顧客側のIT投資の優先度も高い。トランプ関税の影響は軽妙だろう。

2027年4月に完全子会社のネットワンシステムズ（ネットワン）と経営統合する予定だ。ネットワンは企業向け通信機器の販売やネットワーク構築を得意としており、SCSKが取り込むことで、ソフトウェア開発とネットワークインフラ（通信基盤）の両方を提案できる「フルスタック体制」が確立する。

クラウド化や生成AIの普及でシステムが複雑化する中、統合的な提案力を増すことは、加速するIT投資需要に迅速かつ柔軟に対応できることにつながろう。また、ネットワンとの重複顧客は２割程度とみられ、相互送客による相乗効果を進めることで、2030年度に売上高で500億円分の相乗効果の創出を目指している。

親子上場の解消は、「株主目線の経営を貫くメッセージ」として株式市場から肯定的な評価を得やすく、親会社の株価も中長期に上昇しやすい傾向がある。投資家の資本効率とコーポレートガバナンスに対する意識の高まりを受けて、親子上場企業の対応が注目される局面が続きそうだ。

