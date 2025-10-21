10月20日、自民党の高市早苗総裁と、日本維新の会の吉村博文代表が連立政権の樹立に合意。21日に行われる予定の高市総裁の首班指名を受け、「自維連立政権」が発足する見通しだ。26年間続いた「自公連立政権」が幕を閉じ、新たな枠組みが始まる中で、新与党は何を実現させていくのだろうか。初めて政権入りした維新の会の動向が気になるところである。

【衝撃の証拠写真】「これで崩れ落ちないのが不思議」 埼玉で問題の「恐怖のクルドカー」

その維新の会の共同代表を務める藤田文武氏のインタビュー記事を「デイリー新潮」は6月に配信している。維新の会は今回の連立交渉に際し、自民党に12項目の政策実現を求めた。その一項目として、「人口・外国人政策」を挙げ、外国人比率抑制、総量規制や外国人政策担当相の設置を提案しているが、藤田氏は上記のインタビューでこの点について詳述している。以下、それを再録し、新政権下で取られる外国人政策を考察する、ひとつの材料としてみよう。

藤田文武・日本維新の会共同代表

【政策ニュース.jp×紀尾井町戦略研究所：聞き手＝市ノ瀬雅人/政治ジャーナリスト】

（インタビューは2025年5月13日に実施しました）

（以下は「デイリー新潮」2025年6月25日号記事の再配信です）

人口問題はあらゆる分野に波及

――国会質疑で人口減少と外国人労働者の問題を取り上げている。

（藤田文武氏、以下同）これまで十数年間、企業を経営してきた。例えば介護、障害福祉、医療など労働集約型の分野に関わってきた。人口減少社会に突入し、少子高齢化が加速している。深刻な人手不足や民間経済への影響を実体験しており、人口問題はあらゆる分野の課題に波及するという課題意識が大きくなっていた。

2024年に入管難民法が改正され、従来の技能実習制度に代わって、労働力確保だけでなく高度な在留資格に移行する道筋をつくる、新たな「育成就労制度」が27年度から適用となる。この方向性自体は正しいと思っている。多くの企業が外国人労働者を欲しており、活用に成功している。しかし、根幹の方針として、日本の全人口に占める外国人の割合がどのくらいになるかというボリュームに着目した議論や政策が不可欠だと考えるに至った。

「増えすぎたから出て行って」とは言えない

――日本政府が取るべき対策について、まずはどう考えるか。

2点ある。一つは、日本には人口問題そのものや、その中で外国人をどう受け入れるかという全体的に整合性の取れた方針がないことだ。これまで各産業界や、地域から「緩和してほしい」という要望を受け、なし崩し的に広げてきたのが実情。何年後に人口のどのくらいの割合を外国人が占め、その時にどのような問題が起こり得るかという、統合された戦略的方針が必要だ。外国人問題はイコール人口政策であり、人口戦略。在日外国人が増えすぎた後で「やっぱり日本から出て行ってくれ」とは絶対に言えないことを忘れてはならない。

もう一つは、国、地方の両レベルで部門横断的、包括的にマネジメントできる仕組みをつくることだ。国レベルでは各府省庁、地方では都道府県と市区町村における連携が非常に重要だが、外国人問題においては、ほとんどなされていない。これは大問題。例を挙げると、入管行政は国の仕事だが、実際に外国人の住民サービスを担うのは市区町村。市区町村でいきなり外国人関連の問題が起きて、非常に苦しむケースが多発している。

在日外国人の増加速度は政府試算の倍

――端的に言うと、どう政策を進めれば良いか。

体系的に整合性の取れた大方針を決めたとするなら、やはり必要なのは司令塔機能だ。国会でこの問題を取り上げた時、石破茂首相も答弁で必要性に言及したのが、政府に置く「人口庁」といった組織だ。海外では移民省に相当する。現在の出入国在留管理庁のような単に出入りや在留の事務的管理ではなく、統合政策として在日外国人に社会に溶け込んでもらい、日本に貢献してもらう役割を担う。子どもがいたら教育、病気になったら福祉、もちろん雇用も関係する。これらが一元的、有機的に動く司令塔機能は不可欠。首相官邸や内閣官房に置くほどの重要性がある。

――詳しく聞きたい。

冒頭に述べた通り、受け入れる在日外国人のボリュームに強い問題意識がある。国立社会保障人口問題研究所は、2070年に在日外国人が総人口の10%を超すという試算を、公的年金の財政検証の中位推計として出した。ただ、その中位推計は既に現実と乖離し、少子化はより加速している。外国人の増加ペースは、過去3年は試算の倍ぐらいのスピードで増大している。この「現実」の速度で試算すると、何と2040年代後半に10%を超す。今は3％だから、15〜20年後に3倍になる計算だ。

政治、社会の分断は悲劇

――だとすれば、想定よりかなり速い。

おそらく、この増加スピードに国民的コンセンサスはない。当然、どんな問題が起きるかを整理することが不可欠。それに伴い、まず増加スピードを遅くする、あるいは在日外国人の総量を抑制することを検討する必要がある。ひとりひとりの外国人が良いとか悪いとかいう観点ではなく、外国人が社会集団の中で一定規模を占めると、それに伴い当然に権利の主張も行われる。そうなると、日本の制度と国民心理の両面で、摩擦なく受け入れることができなくなることを危ぶむ。

――外国人の流入が進みすぎると、例えばどうなるのか。

ヨーロッパの例で言うと、外国人の比率が10%を超えた国は、ひずみが顕在化している。例えば、社会保障の受給者が多いステージに達した国は、財政的コストが急増している。治安悪化や政治的分断に至った国もある。英国は先の地方選挙で移民排斥を訴える党が伸長した。ドイツでも移民を嫌う極右勢力が、人気を博して躍進した。

政治や社会の分断は悲劇であり、回避すべきだ。一方で、日本では非常に速い速度で外国人が増えていることを直視する必要がある。だからこそ政府が明確な方針を掲げ、堂々と議論し、国民的コンセンサスを形成すべきだ。その選択肢として、外国人の総量抑制を議論するわけだ。「人が足りないから外国人を入れればいい」と、なし崩し的に受け入れ、気づいた時には問題が噴出していてはならない。

「マクロ」と「ミクロ」の問題

――埼玉県川口市ではトルコ国籍のクルド人の増加が知られる。

川口市では治安やビザの問題が起き、学校にも在留許可がない子どもたちが増えている。しかし、同じことが全国であまねく起きているわけではない。制度の悪用がスキーム化されて拡大した側面がかなり大きい。これは、あくまで個別事例にどう対処するかという問題となる。入管難民法の運用上、制度のイレギュラーな利用、悪用に対し、どう蛇口を締めるかということだ。これは絶対にやらねばならない。

経営管理ビザや生活保護の悪用、悪意ある土地取得など、個別事案の問題は、しっかり制度を整えるべきだ。在日外国人受け入れの大方針というマクロの問題と、こうした個別事案というミクロ案件は、明確に区分して考えなければならない。

――在日外国人の社会への統合政策について。

実は、私の地元の大阪府大東市には、外国人労働者を社会に溶け込みやすくする取り組みを自然に行っている企業がある。私も訪問させていただくことがあるが、その会社は工場を持っており、全社員50人ほどのうち約10人が外国人技能実習生。彼らが病気になったり、けがをしたりしたら助け、そして地元の祭りにも一緒に参加している。そういう細やかな気配りを行い、日本社会への包摂につなげている。非常に良い事例だと思う。

このような取り組みを、地方自治体がきちんと並行して支援する形がふさわしい。地域には特性があり、国だけで一律に実行できるものではない。ただ自治体の財源はきちんと確保できるようにすべきだ。

人口増に頼らない経済成長モデル

――人口減少社会の日本では、いかに経済成長するかが重い課題だ。

岸田文雄前首相は「新しい資本主義」を打ち出し、石破政権も引き継いだ。しかし、本当の新しい資本主義とは、人口が減少したり現状維持にとどまったりしても経済が成長し、豊かさが増すモデルだと思う。規制緩和やロボティクス、AIなど、あらゆる政策をつなげて対応する必要があるが、人口政策はその基軸。各国が人口を奪い合い、とにかく人口増が経済を支えるという発想は転換する必要がある。そのためには人口動態のマネジメントが不可欠であり、人口政策は他の政策より上位にあるべきだ。

外国人参政権は不要

――在日外国人増に伴い、権利主張の一環で外国人参政権の問題が出てくる。

わが党の方針でもあるが、外国人参政権は認めるべきではない。例えばコミュニティーの中で外国人が2〜3％程度なら、マイノリティーとして保護するという文脈で、日本人といい関係が作れるかもしれない。しかし、10%を超し、さらに30〜40％になってくると、日本の文化や価値観、制度とは相いれない権利主張が非常に強まる恐れがある。

対外的に開けた国にしようという考えはいい。しかし、日本が長い歴史の中で培った特有の社会や文化の良さ、つまり保守的な価値観によるコミュニティーの優れたところは、深く息づいている。そうした良さを持つ日本社会に外国人が適合、貢献してもらうことで、いい人生を送ってもらおうと考えるべきだ。その制度設計には、何度も言うように、外国人の総量マネジメントが重要となる。

政策ニュース.jp（せいさくニュース・ドット・ジェイピー） 政策・政治関連の情報を発信する。https://www.policynews.jp/

市ノ瀬雅人（いちのせ・まさと）

大手報道機関にて20年近く国政、外交・国際関係などの取材、執筆、編集を務めた。首相官邸、自民党、旧民主党、国会のほか外務省などの官庁を担当した。



デイリー新潮編集部