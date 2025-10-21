サッカーの日本代表、「森保ジャパン」が王国ブラジルを撃破した。10月14日に行われたキリンチャレンジカップで、3−2で逆転勝ちを収めたのだ。振り返れば、2022年W杯カタール大会でドイツ、スペインに勝利。一昨年もドイツを再び下し、そして1989年の初対戦から36年間、過去13回の対戦で1度も勝てなかったブラジル代表も初めて下した。W杯優勝経験国相手の4試合で3試合が逆転勝ちという事実は、フロックではなくチーム力がある証しでもある。就任8年目を迎えた森保一監督は、なぜチームをここまで成長させることが出来たのか。理由を探った。

＊＊＊

【写真を見る】美人すぎる、脚が長すぎる…ブラジル戦で主将を務めた南野拓実選手の「モデル彼女」抜群のスタイル

トルシエとは正反対

この7年間、森保監督は代表チームで一度も怒鳴り散らしたことがない。チームが緩んだとみるや「喝」をいれることもしていない。かつて日本代表を率いたフィリップ・トルシエやヴァイッド・ハリルホジッチ監督の姿からすれば、正反対だ。本人に尋ねると笑って言う。

日本代表の森保一監督

「なぜ、怒らなきゃいけないんですか？ ここに招集する選手たちはトップクラスの選手たちばかり。そんな必要は全くありません」

睡眠時間はなし

JFA関係者も言う。

「森保さんがこれまでの監督と違うのは、選手に対して“上から目線”の振る舞いがないこと」

その良い例が代表合宿中のルーティーンで見て取れる。合宿期間中の森保監督の睡眠時間はほとんどない。

「試合が終わると、代表チームは宿泊先のホテルで解散になります。そのあとすぐに海外組の選手たちは、所属クラブに戻るため深夜や早朝の飛行機でチームを離脱します。森保さんはその全員を必ず部屋から降りてきて玄関まで見送ります。過去の外国人監督の中にはホテルのバーで早朝までワインを飲んでいた監督もいました」（同）。

スタッフに対しても、「お疲れさん」の声掛けを欠かさない。メディアに対しても、

「惨敗に終わっても取材拒否などはしない。会見会場に来ると、深々と一礼、会見を終えて去る時もまた深々一礼。ブラジル戦後の会見では、森保さんが入ってくると、記者から自然と拍手が湧き上がっていました。代表の会見ではこれまで見たことのない光景でした」（古参のサッカー担当記者）

堂安や久保は…

そもそも、就任当初、森保監督には、海外組の選手たちを中心に、否定的な声も上がっていた。

「俺たちは海外のトップレベルでやっているのに監督は海外移籍の経験すらない。W杯に出場したこともない、と。とりわけ鼻っ柱の強い堂安律や久保建英の扱いには苦慮していました」（同）

また、試合の采配や戦術にも懐疑的な意見が多かった。とりわけ選手交代の際の引き出しの少なさが指摘されることが少なくなかった。

「苦しい局面になると、選手を一気に替えることが多く、行き当たりばったりの采配に見える。この傾向はいまも変わりません。ゲームメイクの点から考えると決して“名将”とは言えません」（同）

さまざま批判されながらも、森保監督がそれでも続けてきたことがある。選手との1対1の対話だ。メールやLINEを利用して事足りる時代にも関わらず、現地視察を重視してきた。

「海外はもちろん、選手招集に関わるJリーグの試合は、必ず現場に足を運ぶ。これまでの代表監督のように“国内組軽視”の批判が聞こえてこないのはそれが理由です」（同）

モチベーター

森保監督は、卓越した指導者というより、優秀なモチベータータイプである。

前出の久保は、2022年のカタールW杯の際、決勝トーナメント1回戦のクロアチア戦の前、突如発熱に見舞われ、欠場を余儀なくされた。すると、森保監督は、試合前、わざわざ宿舎の久保の部屋にお見舞いに出向いている。久保は後に記者に述べている。「部屋のベルが鳴ると、出たら監督でした。僕の風邪がうつるからと言ったけど、監督は“大丈夫”と言って…部屋に入って必ず帰ってくるからと話してくれた」。この時点では、コロナやインフルエンザ感染の恐れもあった。この件を森保本人に問うと、「うつるうつらないじゃなくて、単に見に行っただけ」と“通常運転”を装うが、この一件以降、これまで「俺様」だった久保の姿勢に変化が見られたのは、代表にとって大きなプラスとなった。

先のキリンチャレンジカップでは、これまでチームの主将を主に務めてきた遠藤航が負傷で招集できなかった。そこで、森保監督がキャプテンに指名したのが、南野拓実。その南野は、ブラジル戦で前半に2失点する苦しい展開の中、ハーフタイムに叫んでいた。

「“このゲームはまだ死んでいない！”と。南野はブラジル戦の前、前半0−0もしくは0−1で乗り切れば勝つチャンスがあるとも言っていた。想定外の前半でしたが、それでも下を向かなかった。南野は泥臭さとは無縁のイケメンで、どちらかと言えば斜に構えたタイプ。自分の気持ちを前面に出す姿勢はこれまで感じませんでしたが、その彼が先頭に立って檄を飛ばしていた。主将に任命されたことで何かが変わったのでしょう」（同）

そして後半に入り、反転攻勢を告げる1点目のゴールを決めたのも、その南野であった。

「選手たちにやる気を出させる手法が実に巧みです」（同）

森保氏は、日本のサッカー界では珍しく、高卒たたき上げの指導者だ。長崎日大高校卒業時は無名の存在で、マツダに入団後も、Jリーグの創設前には関連会社で3年間のサラリーマン経験を積んでいる。「今からでもサラリーマンが出来る」と本人は言うほどだが、その経験は確実に生きていると言えるだろう。

長友と長谷部

出場国で一番乗りを果たした今W杯最終予選時でも、人事が光った。森保監督は2022年カタールW杯の際は、アジア最終予選で大苦戦。解任の可能性が報じられたほど苦しんだ。「2度と同じ失敗はしたくない」と、今回の北中米W杯最終予選の前の昨年3月に、チームの熱量上昇の「ジョーカー」として決めたのが、長友佑都の代表復帰だった。

「これも結果的に功を奏しました。W杯に4回出場と経験豊富な長友は、ラテン系の性格もあって、チームのムードメーカーになりましたし、若手選手への“重石”にもなった」（同）

これに加えて昨年8月、チームの引き締め策として取ったのが、元日本代表主将・長谷部誠のコーチ招聘である。

「長谷部本人は、古巣のドイツ・フランクフルトで指導に当たり、代表コーチ入りは噂にすら出ていなかった。声がかかった時は本人も“冗談か？”と思ったそうです。一方の森保監督は、“本気でしたよ。ずーっと前から決めていました、ハセ（長谷部）には一本釣りでオファーをしました”と胸を張っていましたが」（同）

その長谷部は、日本代表でのキャプテン出場試合数は歴代1位。「カイザー（皇帝）」とあだ名されるように、強烈なキャプテンシーが持ち味だった。就任後も早速、「彼に厳しいことを言えるのは自分しかいない。バックパスが多すぎる」と、長友のプレーについてダメ出ししたことを明かしている。

また、その前の2023年にコーチに就任したのが、元日本代表の10番、名波浩氏。彼はサッカー関係者の間で「ジャイアン」と呼ばれるように「番長気質」で有名だが、その名波コーチですら、「俺は森保さんのことは“BOSS（ボス）”と呼んでいる」「サッカー観が同じ」と明言しているほどなのだ。

史上最強か

過去の日本代表はW杯が近づくにつれてチーム内に亀裂が生まれたことも少なくなかった。2006年ドイツ大会ではジーコ監督が中田英寿を寵愛しすぎてチームが崩壊。2018年ロシア大会ではハリルホジッチ監督と本田圭佑ら主力との関係に亀裂が入り、大会直前に解任された。

「今の代表のチーム状態が良好なのは、やはり森保監督のマネジメント力が大きい」（前出・JFA関係者）

謙虚さと腰の低さから生まれるこの「マネジメント術」は、本大会でも十二分に発揮されるのか。本人はW杯での優勝を公言するが、世界一はともかく、現在の日本代表が史上最強であることは大方の見方が一致している。注目の抽選会は12月に行われる。

小田義天（おだ・ぎてん） スポーツライター

デイリー新潮編集部