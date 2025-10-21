熊本市の自動車専用道路「熊本西環状道路」（全長12・5キロ）の花園インターチェンジ（IC）−池上（いけのうえ）熊本駅IC間の4・6キロが完工し19日、開通した。最北の下硯川（しもすずりかわ）IC（北区）から約7割の8・7キロが通行可能となった。これにより南北の通行車両を分散させ、中心部の混雑緩和が期待される他、災害時の道路ネットワーク確保にもつながる。

市によると朝のラッシュ時には、北区下硯川町付近からJR熊本駅（西区春日）までの所要時間が、国道3号で市中心部を抜けるより約30分短縮される。水道町交差点付近では1日4600台の減少が見込まれる。

暫定片側1車線の対面通行で制限速度は時速70キロ。熊本港線（県道）につながる最南の砂原IC（仮称、南区）までの工区3・8キロの完成は未定。池上熊本駅ICから国道3号には、西回りバイパスと熊本港線を経由して合流できる。

将来的には、下硯川ICから九州自動車道の熊本北ジャンクション（仮称、JCT）に直結する計画。さらに中九州横断道路の大津IC−熊本北JCTがつながれば、半導体関連産業が集積する一帯と結ばれ、熊本港までの所要時間が大幅に短縮される。

19日は開通式が現地であり、県や地元関係者らが出席。大西一史市長は「今回の開通が渋滞緩和だけでなく、産業振興や沿線地域の活性化に寄与すると確信している」と期待を込めた。（藤崎真二）