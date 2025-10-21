「タンクマ」の愛称で親しまれる月刊誌「タウン情報クマモト」の40年分約480冊のバックナンバーが、熊本市中央区城東町のカフェ「本と音楽と珈琲と、共栄堂」に展示されている。今月8日には、歴代編集長によるトークショーがあり、雑誌を介した街や人との思い出を振り返った。（白波宏野）

1979年にウルトラハウス（同市）が創刊、2020年に休刊した。街をにぎわせる店や人、流行中のファッションなどを取り上げ、熊本の今を知るバイブル的な存在だった。

熊本出身の芸能人たちも、誌面を盛り上げた。展示では、故八代亜紀さんやお笑いコンビ「海砂利水魚」（現くりぃむしちゅー）、高良健吾さん、小山薫堂さんらの掲載号を紹介。年代ごとに並べられ、40年間の街の変遷をたどることができる。

愛読者約20人が集ったトークショーには、3人の元編集長が登壇。吉村尚子さんは、熊本がファッションの発信地だった時代に触れて「元気でおしゃれなショップオーナーたちが街を引っ張っていた」「高校生のパワーがすごくあった」。上川菜摘さんは「編集者も個性的でとがっていた。おもしろい人たちがつくっていた」などと懐かしんだ。

ネットに情報があふれる時代の紙媒体の在り方にも話題は及んだ。岡村政志さんは、タンクマの小さな広告がきっかけで起こった自身の経験を例に「偶然の出会い」の大切さを語った。関心事に限らずさまざまな情報に触れることで、想定を超えた、思いもよらぬ方向に進むことができる。吉村さんも「一冊にいろいろな出会いが詰まっている。年を重ねた紙好き世代に刺さるものをまたつくりたい」と意欲を見せた。

愛読者はタンクマとの思い出を披露した。「高校時代、読者投稿欄に載ることがステータスだった」「両親が好きでいつも家にあった」−。台湾から2014年にワーキングホリデーで来熊した許靜さん（36）は、生活情報が乏しく困っていた時にタンクマを手に取った。「おかげで熊本が好きになった」。現在は熊本市内で会社員として働きながら、SNSで台湾人向けに熊本の情報を発信する。タンクマを通じた「偶然の出会い」の連鎖…。会場は温かい拍手に包まれた。

展示は27日まで。入場無料。火曜定休。店内には書籍約5千冊やレコード約2千枚が並び、飲み物などを注文して利用する。現金不可、キャッシュレス決済のみ。