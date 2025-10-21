ジャパネットホールディングス（長崎県佐世保市）の高田旭人社長は18日に開いた長崎スタジアムシティ（長崎市幸町）開業1年に関する記者会見で、地元経済に対する見解も述べた。同施設では正規・非正規を合わせて約1100人を雇用しており、「県全体の経済を引っ張るため、（社内の）賃金水準を上げたい」と話した。主なやりとりは次の通り。

−同施設での雇用を振り返って。

「ここで働くことを誇りに思う従業員が多く、定着率が高い。グループ全体でも部署を長崎に増やせないか、考えたい」

−開業後の街の変化で感じることは。

「（施設はサッカーやバスケットボールのプロチームの本拠地となっており）対戦相手のサポーターなど県外から来た客をもてなす空気が長崎は強い。良いサイクルが動き出している」

−プロスポーツ以外での競技場活用について。地域貢献をどう考えているか。

「お金を取らずに思い出を作れるようなことはやりたいが、全て（の申し出）を受け止めるのは現実的には難しい。イベントでたくさんの人が来て、飲食などが盛り上がることを期待している」

−公共交通機関での来場を促すが、マイカー利用も多い。

「駐車場問題でこの1年、試行錯誤した。利用で収入が増えればいいという話ではなく、渋滞を生む。現状は深刻ではないが、（目標とする2年目の来場者）650万人を受け入れると、問題が出てくるかもしれないので対応したい」

−施設内でのチケットや飲食代が高いという声がある。どう感じているか。

「価値を高め、それに見合う金額を出したいと思ってもらうものを提供するのが、われわれ経営側の大事なポイントだ」

−まちづくりに対する行政との連携は。

「県や長崎市との協力体制も少しずつ強くなってきた。長崎市は空き家が多く、ビジネスとして空き家再生のようなこともやれないかと思っている。収益を上げながら社会貢献を目指したい。うまく使ってもらえたらとの思いがある」（貞松保範）