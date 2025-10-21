2030年度から導入される次期学習指導要領の基本方針が中教審の特別部会でまとまった。多様な子どもたちの包摂を柱の一つに据えたことは評価できる。

学校では、さまざまな個性や背景のある児童生徒が増えている。文部科学省が示す小学校1クラス35人の平均的なイメージが分かりやすい。

家に本が少なく学力が低い傾向の子12・5人、不登校やその傾向の子4・8人、学習や行動に著しく困難がある子3・6人、家で日本語をあまり話さない子1・0人、特異な才能がある子0・8人。

この現実に対応するために打ち出したのが、学校の裁量で教科の授業時間数を一定範囲で増減できる新制度だ。

年間の総時間数を維持した上で、児童生徒の特性に応じた学習支援などに充てることができる。

不登校の子に対しては、個別の指導計画を作成できる制度も新設する。

授業時間の見直しでつくり出した時間を、学校がどう生かすかが重要だ。

文科省の研究開発学校に指定された滋賀県の小学校は授業時間を5分短縮した。創出した時間は、児童が自分で決めた目標に向けた学習や教員間の情報共有に充てている。児童の集中力や主体的な学びに効果が表れているという。

画一的な授業からこぼれ落ちたり、逆に飽き足らなかったりする児童生徒の自律的な学習につながる好例だろう。検証を重ねたい。

学習指導要領は10年に1度を目安に改定される。以前にも授業時間を減らし、ゆとり教育を進めた時期があった。これが学力低下を招いたと批判が高まり、11年度から授業時間を増やして「脱ゆとり」に転換した経緯がある。

前回の改定では小学校の英語学習のほか、思考力、判断力、表現力を育むことを教育現場に求めた。「主体的・対話的で深い学び」につながる授業の改善を促した。

それが教員の多忙さに拍車をかけた面は否めない。次期改定でも「深い学び」は維持する方向だ。

注意したいのは、教育課程の柔軟化で生まれた時間を活用した学習が、児童生徒と教員の新たな負担になる可能性もあることだ。取り組むときは双方への影響を考慮する必要がある。

基本方針にはデジタル技術の功罪などを学習する情報活用教育の強化も盛り込んだ。子どもを取り巻くデジタル環境は急速に変化しており、その意義は理解できる。

この点でも教員に過度な負荷をかけない配慮が求められる。残業時間の削減はもちろん、働き方改革の流れを止めてはならない。

中教審は改定に向けて、教科ごとに具体的な議論を始めた。児童生徒の評価方法や高校入試も改善する方向だ。

子ども一人一人の可能性を開花させる教育を目指して議論を深めてほしい。