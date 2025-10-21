佐賀市議選に初めて公認候補者を擁立し、議席を獲得した国民民主党と参政党。参政の山下勝也氏（57）は2位、国民の草場健次氏（51）は4位といずれも上位で当選した。市議として地域課題に向き合いながら、政党として地方への足場づくりをうかがう。

19日深夜、山下氏の当選が決まると、事務所が歓声に包まれた。山下氏は「地盤も看板もかばんもない私が、佐賀や全国の皆さんに支えられて結果が出た。教育と1次産業の支援に力を入れたい」と述べた。

山下氏は福岡市出身。3年前に仕事で佐賀県に引っ越し、動画サイトで参政の演説を聞いて感銘を受けたことをきっかけに党員となった。市議選では、党本部の助言を受けて有権者に直接関わる“地上戦”の選挙活動を展開。九州全域から党員サポーターらが佐賀市に集まり、支援を呼びかける電話を約2万1千件かけた。

11月の鳥栖市議選でも候補者を出す方針の同党。山下氏は「この流れを鳥栖市議選、来年の県内の選挙や統一地方選にもつなげたい」と力を込めた。

草場氏も事務所に集まった約20人の支持者と喜びを分かち合い「人口減が進む中、将来の住みやすい佐賀市のため今からまちづくりを始める。今後県内でさらに仲間を増やし、党の施策を佐賀からも進めていく」と語った。

投開票日前日には、玉木雄一郎代表が応援に駆け付けた。玉木氏は国民所属の地方議員が一人もいない「空白県」が佐賀、青森、鳥取と説明した上で「草場氏が当選することで党のしっかりとした基盤ができる。佐賀の声を吸い上げ政策に直結させるために投票してほしい」と訴えていた。（竹中謙輔、松本紗菜子）