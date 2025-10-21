¡ÖÀº¤¤¤Ã¤Ñ¤¤Æ¯¤¤¤Æ¤Þ¤¤¤ë½êÂ¸¡×¹â»Ô¼óÁêÃÂÀ¸¤Î¸«ÄÌ¤·¡¡¼«Ì±¡¦°Ý¿·¡ÈÏ¢Î©¹ç°Õ¡É
¼«Ì±ÅÞ¤ÈÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤¬ÅÞ¼ó²ñÃÌ¤ò¹Ô¤¤¡¢Ï¢Î©¤Ë¸þ¤±¤¿¹ç°ÕÊ¸½ñ¤Ë½ðÌ¾¤·¤Þ¤·¤¿¡£21Æü¡¢¹â»Ô¼óÁê¤¬ÃÂÀ¸¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤È¤Ê¤ë¤Ê¤«¡¢¹â»ÔÁíºÛ¤Ï20ÆüÌë¤â¿Í»ö¤Ë¸þ¤±¤ÆÆ°¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
20Æü¤Ë¹ç°Õ¤¬À®Î©¤·¤¿¼«Ì±ÅÞ¤ÈÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤ÎÏ¢Î©¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢21Æü¤Î¼óÁê»ØÌ¾Áªµó¤Ç¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Î¹â»ÔÁíºÛ¤¬½÷À½é¤Î¼óÁê¤ËÁª¤Ð¤ì¤ë¸«ÄÌ¤·¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¼«Ì±ÅÞ¡¡¹â»ÔÁíºÛ
¡Ö¤³¤ÎÅÙ¡¢²æ¤¬ÅÞ¤ÈÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤ÇÏ¢Î©À¯¸¢¤ò¼ùÎ©¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¹ç°Õ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÆüËÜ¤òÁ°¤Ë¿Ê¤á¤ë¤¿¤á¤ËÀº¤¤¤Ã¤Ñ¤¤Æ¯¤¤¤Æ¤Þ¤¤¤ë½êÂ¸¤Ç¤¹¡×
¼«Ì±ÅÞ¡¡¹â»ÔÁíºÛ¡Êº£·î4Æü¡Ë
¡ÖÆ¯¤¤¤Æ¡¢Æ¯¤¤¤Æ¡¢Æ¯¤¤¤Æ¡¢Æ¯¤¤¤Æ¡¢Æ¯¤¤¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×
¢£¡È¹â»Ô¼óÁê¡É¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È
¡È¹â»Ô¼óÁê¡É¤È¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢¤¿¤À¤Á¤Ë·ÐºÑÂÐºö¤Î¤È¤ê¤Þ¤È¤á¤ò»Ø¼¨¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£¼«Ì±ÅÞ¤ÎÁíºÛ¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿ºÝ¤ÎÈ¯¸À¤Ç¤Ï¡Ä
¼«Ì±ÅÞ¡¡¹â»ÔÁíºÛ¡Êº£·î4Æü¡Ë
¡Ö¥¬¥½¥ê¥ó¡¦·ÚÌý¤Î²Á³Ê¤ò²¼¤²¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×
·Ç¤²¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¬¥½¥ê¥ó¤È·ÚÌý¤Ë¤«¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë»ÃÄêÀÇÎ¨¤ÎÇÑ»ß¤Ç¤¹¡£ÇÑ»ß¤µ¤ì¤ì¤Ð¡¢¥¬¥½¥ê¥ó1¥ê¥Ã¥È¥ë¤¢¤¿¤ê25.1±ß¡£·ÚÌý1¥ê¥Ã¥È¥ë¤¢¤¿¤ê17.1±ß¤ÎÀÇÉéÃ´¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Û¤«¤Ë¤â¡Ä
¼«Ì±ÅÞ¡¡¹â»ÔÁíºÛ¡Êº£·î4Æü¡Ë
¡ÖµëÉÕÉÕ¤ÀÇ³Û¹µ½ü¡£Äã½êÆÀ¡¦Ãæ½êÆÀ¤ÎÊý¤ËºÇ¤â¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ë¡×
½êÆÀÀÇ¤Î¸ºÀÇ¤È¸½¶âµëÉÕ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿À©ÅÙ¤Ç¡¢¸ºÀÇ³Û¤è¤ê¤âÇ¼ÀÇ³Û¤¬¾¯¤Ê¤¤¿Í¤Ë¤Ï¤½¤ÎÊ¬¤òµëÉÕ¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Àè·î¡Önews zero¡×¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤Ï¡¢³°¹ñ¿ÍÀ¯ºö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ä
¼«Ì±ÅÞ¡¡¹â»ÔÁíºÛ¡ÊÀè·î¡Ë
¡Ö³°¹ñ¿Í¤Ë¤è¤ëÅÚÃÏ¡¦·úÊªÅù¤Î¼èÆÀ¤¬¤³¤ì°Ê¾å¿Ê¤ó¤ÇËÜÅö¤Ë¤¤¤¤¤Î¤«¡£¤Á¤ç¤Ã¤È°ÂÁ´ÊÝ¾ã¾å¡¢´í¸±¤¬¤¢¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï»õ»ß¤á¤ò¤«¤±¤ë¡×
ÅÚÃÏ¼èÆÀ¤Ê¤É¤Ëµ¬À©¤ò¤«¤±¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤¦¤·¤¿À¯ºö¤ò¿Ê¤á¤ë¤¿¤á¤Îºâ¸»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤³¤ó¤ÊÈ¯¸À¤â¡Ä
¼«Ì±ÅÞ¡¡¹â»ÔÁíºÛ¡ÊÀè·î¡Ë
¡ÖÀÇ¼ý¤ÎÍ¾¾êÊ¬¡¢¼è¤ê²á¤®¤ÎÊ¬¤òÅöÁ³»È¤¦¤¬¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â¤È¤¤¤¦¤È¤¤Ï¹ñºÄ¤ÎÈ¯¹Ô¤â¤ä¤à¤òÆÀ¤Ê¤¤¡×
ÀÖ»ú¹ñºÄ¤ÎÈ¯¹Ô¤â¼¤µ¤Ê¤¤¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÈÀÑ¶ËºâÀ¯¡É¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¡Ö¶¯¤¤·ÐºÑ¤Î¼Â¸½¡×¤òÁÊ¤¨¤ë¹â»ÔÁíºÛ¡£¤µ¤Ã¤½¤¯³ô²Á¤Ë¤Ï´üÂÔ´¶¤¬É½¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£20Æü¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤Ï»Ë¾å½é¤È¤Ê¤ë4Ëü9000±ßÂæ¤Ë¡£¡Ö¹â»ÔÌÃÊÁ¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë±§Ãè¤äËÉ±Ò´ØÏ¢¤Î³ô¤ËÇã¤¤ÃíÊ¸¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£½é¤ÎÍ¿ÅÞÆþ¤ê°Ý¿·¡¦µÈÂ¼ÂåÉ½¤Ï¡Ä
¡È¼«°ÝÏ¢Î©À¯¸¢¡É¤Î¤â¤ÈÆ°¤½Ð¤¹ÆüËÜ¤ÎÀ¯¼£¡£2ÅÞ¤Î¹ç°Õ¤¬¸ò¤ï¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï20Æü¸á¸å6»þ¤¹¤®¤Ç¤¹¡£
¼«Ì±ÅÞ¡¡¹â»ÔÁíºÛ
¡ÖÆüËÜ¤Î¹ñ¤Î·Á¤òÌ¤Íè¤ÎÀ¤Âå¤ËÀÕÇ¤¤ò»ý¤Æ¤ë·Á¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò°ì½ï¤Ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×
ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¡¡µÈÂ¼ÂåÉ½
¡Ö»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¡¢¤³¤ÎÆüËÜ¡¢ËÜÅö¤Ë¤è¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¹ñ¤ò°ì½ï¤Ë¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤É¤¦¤¾¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×
»þÀÞ¡¢¾Ð´é¤ò¸«¤»¡¢Î¾ÅÞ¼ó¤ÏÏ¢Î©À¯¸¢¹ç°Õ½ñ¤Ë¥µ¥¤¥ó¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¹ç°Õ½ñ¤Ç¤Ï¡Ö´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¸¥¶â¤ÎÇÑ»ß¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¶¨µÄÂÎ¤òÎ×»þ¹ñ²ñÃæ¤ËÀßÃÖ¤·¡¢ºÆÍèÇ¯¤Î9·î¤È¤Ê¤ë¡Ö¹â»ÔÁíºÛ¤ÎÇ¤´üÃæ¤Ë·ëÏÀ¤òÆÀ¤ë¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°Ý¿·Â¦¤¬ÀäÂÐ¾ò·ï¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡ÖµÄ°÷Äê¿ô¤Îºï¸º¡×¤Ï¡¢1³ä¤òÌÜÉ¸¤Ë½°µÄ±¡µÄ°÷Äê¿ô¤òºï¸º¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Î×»þ¹ñ²ñ¤ÇË¡°Æ¤òÄó½Ð¤·À®Î©¤òÌÜ»Ø¤¹¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö¿©ÎÁÉÊ¤Ë¸Â¤Ã¤¿¾ÃÈñÀÇ0¡ó¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢2Ç¯´Ö¤Ë¸Â¤ê¾ÃÈñÀÇ¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤â»ëÌî¤Ë¡¢Ë¡À©²½¤Î¸¡Æ¤¤ò¹Ô¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²Æ¤Î»²µÄ±¡Áªµó¤Ç¡¢Í¿ÅÞ¤¬·Ç¤²¤¿¡Ö2Ëü±ßµëÉÕ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¹Ô¤ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤È¤¹¤ë¡×¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¹â»ÔÁíºÛ¤¬¡¢·ÐºÑÂÐºö¤È¤·¤Æ¶¯¤¯ÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤¿¥¬¥½¥ê¥óÀÇ¤Î»ÃÄêÀÇÎ¨¤ÎÇÑ»ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Î×»þ¹ñ²ñÃæ¤ËÀ®Î©¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¹ç°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼«Ì±ÅÞ¡¡¹â»ÔÁíºÛ
¡Ö´ë¶ÈÃÄÂÎ¸¥¶â¤Ë´Ø¤·¤Þ¤·¤Æ¤â¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê·Á¤Î´óÉÕ¤Î¤¢¤êÊý¡¢¸¥¶â¤Î¤¢¤êÊý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Áí¹çÅª¤Ë¸«¤Ê¤¬¤é¡¢·ëÏÀ¤òÆÀ¤ë¤È¡£³ÆÅÞ¡¦³Æ²ñÇÉ¤ÈµÄÏÀ¤ò¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤ÌäÂê¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×
ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¡¡µÈÂ¼ÂåÉ½
¡ÖÍÍ¡¹¤ÊÎ©¾ì¤¬¤¢¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢À¯¼£»ñ¶â¤ò¤¤ì¤¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¶¦ÄÌ¤Î¹Í¤¨Êý¡£¿®Íê¤µ¤ì¤ëÀ¯¼£¤È¥«¥Í¤Î¤¢¤êÊý¡¢¤¤Á¤ó¤È¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
½é¤ÎÍ¿ÅÞÆþ¤ê¤È¤Ê¤ë°Ý¿·¤ÎµÈÂ¼ÂåÉ½¡£
ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ µÈÂ¼ÂåÉ½
¡Ö¹â»ÔÁíºÛ¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Î³§ÍÍ¤È¹Í¤¨Êý¤¬°ã¤¦¤È¤³¤í¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¼ê¤ò¤È¤ê¤¢¤Ã¤Æº£¡¢¹ñÆñ¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¤¡¢Á°¤Ø¿Ê¤á¤ëÀ¯¼£¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£²æ¡¹¡¢°ìÀ¸·üÌ¿´À¤«¤¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×
º£²ó¤ÎÏ¢Î©¤Ç¤Ï¡¢°Ý¿·¤Î±óÆ£¹ñÂÐ°Ñ°÷Ä¹¤¬¹â»ÔÆâ³Õ¤Ç¤Î¼óÁêÊäº´´±¤Ë½¢Ç¤¤¹¤ëÊý¸þ¤Ç¤¹¤¬¡¢°Ý¿·Â¦¤«¤é¤Ï³ÕÎ½¤ò½Ð¤µ¤Ê¤¤³Õ³°¶¨ÎÏ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°Ý¿·´´Éô¤«¤é¤Ï¡Ä
°Ý¿·´´Éô¡Ö°ìÏ¡ÂñÀ¸¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¤Þ¤ÀÁá¤¤¡£³ÕÆâ¤ËÆþ¤ë¤Î¤Ï¿®Íê¾úÀ®¤¬¤µ¤ì¤Æ¤«¤é¡×
°Ý¿·´´Éô¡Ö¹ç°Õ¤·¤¿À¯ºö¼Â¸½¤¬¤Ç¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤Ä¤Ç¤âÏ¢Î©¤«¤éÎ¥Ã¦¤¹¤ë¤¾¤È¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò¤«¤±¤ë¤³¤È¤ÇÀ¯ºö¼Â¸½¤òÁá¤á¤é¤ì¤ë¡×
ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ µÈÂ¼ÂåÉ½
¡ÖÂç¿Ã¤ò½Ð¤¹½Ð¤µ¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦µÄÏÀ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢²æ¤¬ÅÞ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢Í¿ÅÞ¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ¤Î·Ð¸³¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÅÞ¤È¤·¤Æ¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÏ¢Î©À¯¸¢¤Î¤Ê¤«¤ÇÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¡×
¢£ÌîÅÞ¤ÎÈ¿±þ¤Ï¡Ä
¼«Ì±¡¢¸øÌÀ¤ÎÏ¢Î©²ò¾Ã¤Ë¤è¤ê³èÈ¯²½¤·¤¿¼¡´ü¼óÁê¤ò¤á¤°¤ëÆ°¤¡£Àè½µ¤Ë¤ÏÌîÅÞ·ëÂ«¤Ë¸þ¤±¡¢Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤È¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤¬°Ý¿·¤ÈÅÞ¼ó²ñÃÌ¤ò¹Ô¤¤¡Ä
Î©·ûÌ±¼çÅÞ¡¡ÌîÅÄÂåÉ½¡Êº£·î12Æü¡Ë
¡ÖÂçÆ±ÃÄ·ë¤¹¤ì¤Ð¡¢Áªµó¤·¤Ê¤¯¤Æ¤âÀ¯¸¢¸òÂå¤¬²ÄÇ½¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×
¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¡¡¶ÌÌÚÂåÉ½¡Êº£·î10Æü¡Ë
¡ÖÆâ³ÕÁíÍýÂç¿Ã¤òÌ³¤á¤ë³Ð¸ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¡È¶ÌÌÚ¼óÁê¡É¤Î²ÄÇ½À¤âÉâ¾å¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢20Æü¡¢¼«°ÝÏ¢Î©¤Ç¹ç°Õ¡£¡ÈÀ¯¸¢¸òÂå¡É¤Ï¸¸¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
Î©·ûÌ±¼çÅÞ¡¡ÌîÅÄÂåÉ½
¡ÖµÞÅ¾Ä¾²¼¡Ê¼«Ì±¤È°Ý¿·¤¬¡ËÀ¯ºö¹ç°Õ¤Ë»ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ì±ÅÞ¤È²æ¡¹Î©·û¤È¤Î¹Ë¤Î°ú¤¹ç¤¤¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤ÉÇÔ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È»ÄÇ°¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¡¡¶ÌÌÚÂåÉ½
¡Ö°ú¤Â³¤¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤¬ÌîÅÞ¤ÎÎ©¾ì¤Ç¤·¤Ã¤«¤êÀ¯¸¢¤ËÍ×µá¤·¡¢¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬ÉÔ²Ä·ç¤À¤Ê¤È²þ¤á¤Æ³Î¿®¤·¤¿¹ç°ÕÆâÍÆ¡£¤³¤ì¤«¤é¤âÊÑ¤ï¤é¤º¡¢¤Ö¤ì¤º¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÀ¯¸¢¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¡×
°ìÊý¡¢¼«Ì±¤È·èÊÌ¤·¤¿¸øÌÀÅÞ¤ÎÀÆÆ£ÂåÉ½¤Ï¡¢¼«°ÝÀ¯¸¢¤¬¸½¶âµëÉÕ¤ò¹Ô¤ï¤Ê¤¤Êý¿Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ä
¸øÌÀÅÞ¡¡ÀÆÆ£ÂåÉ½
¡ÖÂ¨¸úÀ¤Î¤¢¤ëµëÉÕ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÊÀ¯ºö¤Ë¡ËÀ¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï»ÄÇ°¡£²æ¡¹¤ÏÌîÅÞ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡¢Äó°Æ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤³¤Î¹ñ¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ê·Á¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¹Í¤¨¤ÆÄó°Æ¤·¤¿¤¤¡×
¿·¤¿¤Ê¼óÁê¤¬·è¤Þ¤ë»ØÌ¾Áªµó¤Ï¡¢21Æü¸á¸å¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£¡Ê10·î20ÆüÊüÁ÷¡Ønews zero¡Ù¤è¤ê¡Ë