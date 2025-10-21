市原隼人、俳優仕事の合間に趣味のために海外と日本各地を訪問
俳優の市原隼人が、23日に放送されるテレビ朝日系トーク番組『徹子の部屋』(毎週月〜金曜13:00〜)に出演する。
市原隼人 ＝テレビ朝日提供
近年は役作りのために三味線の稽古に励んでいたという市原。日本文化についても学ぶ機会になったそう。今年出演して話題になった大河ドラマの話など、いつも苦労しているという役作りについても話している。
俳優の仕事の合間に趣味のカメラにも奮闘しているそうで、海外に写真撮影に行くほか、日本各地を回ることもあるという。
昔から物作りが好きで、今年は出雲で「鋼づくり」を体験。ほかにも母の影響で幼少期から料理が得意な市原は、出演した映画から改めて「食」の大切さを学んだと振り返っている。
市原隼人 ＝テレビ朝日提供
近年は役作りのために三味線の稽古に励んでいたという市原。日本文化についても学ぶ機会になったそう。今年出演して話題になった大河ドラマの話など、いつも苦労しているという役作りについても話している。
俳優の仕事の合間に趣味のカメラにも奮闘しているそうで、海外に写真撮影に行くほか、日本各地を回ることもあるという。
昔から物作りが好きで、今年は出雲で「鋼づくり」を体験。ほかにも母の影響で幼少期から料理が得意な市原は、出演した映画から改めて「食」の大切さを学んだと振り返っている。