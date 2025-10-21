芳根京子、初のカレンダー決定 “愛してやまない”ペットと共演も「そっと寄り添えるような存在に」
【モデルプレス＝2025/10/21】女優の芳根京子が、12月15日に自身初のカレンダー「芳根京子カレンダー2026」（株式会社ワニブックス）を発売することを発表した。
【写真】芳根京子、“愛してやまない存在”との共演ショット
話題のドラマ「まどか26歳、研修医やってます！」「波うららかに、めおと日和」に主演、また映画「君の顔では泣けない」がまもなく公開予定の女優・芳根が、この度初のカレンダーをリリース。自身初のカレンダーは「芳根京子の今」をテーマに、見る人を幸せにする笑顔はもちろん、リラックスした様子やクールなイメージなど多彩な表情と衣装で魅せる12ヵ月。“愛してやまない”ペットのフェレットとの共演も見どころとなっている。
カレンダーの発売にあたり、芳根は「この度、初めてカレンダーを発売させていただくことになりました。“今、皆さんに見てもらいたい私”をぎゅぎゅっと詰め込みました」とコメント。「日々の生活の中でふと目に入った時、皆さんにそっと寄り添えるような存在になれたら嬉しいです。2026年、一緒に過ごしましょう！」と呼びかけている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】芳根京子、“愛してやまない存在”との共演ショット
◆芳根京子、初のカレンダー決定
話題のドラマ「まどか26歳、研修医やってます！」「波うららかに、めおと日和」に主演、また映画「君の顔では泣けない」がまもなく公開予定の女優・芳根が、この度初のカレンダーをリリース。自身初のカレンダーは「芳根京子の今」をテーマに、見る人を幸せにする笑顔はもちろん、リラックスした様子やクールなイメージなど多彩な表情と衣装で魅せる12ヵ月。“愛してやまない”ペットのフェレットとの共演も見どころとなっている。
◆芳根京子、初のカレンダーに喜び「そっと寄り添えるような存在に」
カレンダーの発売にあたり、芳根は「この度、初めてカレンダーを発売させていただくことになりました。“今、皆さんに見てもらいたい私”をぎゅぎゅっと詰め込みました」とコメント。「日々の生活の中でふと目に入った時、皆さんにそっと寄り添えるような存在になれたら嬉しいです。2026年、一緒に過ごしましょう！」と呼びかけている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】