日本ハム新庄監督「監督は頭おかしい」と自虐も…CS敗退崖っぷちでも大きな収穫

19日のCSファイナル5戦目も勝利し、3連勝でアドバンテージを含め3勝3敗とした日本ハム。勝利を呼び寄せたのが、「3番・DH」で出場した主砲のレイエス（30）だ。今季は32本塁打、90打点でリーグ2冠を獲得し、CSファイナルステージでも5試合で17打数9安打、4本塁打、6打点、6四球。シーズン中は打率.205と苦手にしていたソフトバンク戦で打ちまくっている。

この日は2打数1安打3四球。顕著だったのがチームが3点を先制した四回無死一塁の場面だ。

「今や、ソフトバンクの投手陣はすっかりレイエスに腰がひけてしまっている。捕手の海野は何とか打ち取るべく、何度も内角に構えたものの、先発の大津は外角へのボール球を連発。結局歩かせてしまい、その後の猛攻につながった。18日の最終打席ではリリーフの上茶谷がベンチから内角攻めを指示されるも、甘く入ってしまい、2ランを食らった。この日は助っ人のヘルナンデスですら内角に投げられず四球。好調の打者をさらに調子づかせてしまっている」（ソフトバンクOB）

新庄監督「土下座してでも残ってほしい」

レイエスは昨季、年俸1億円プラス出来高の単年契約で入団。打率.290、25本塁打、65打点と活躍すると、目の色を変えたのが新庄監督だ。9月29日のホーム最終戦のセレモニーで「よそのユニホームは似合わないですよね？ 皆さん、どこも行かないで運動を始めてください！」と、ファンに異例の“お願い”をした。

すると、球団はCSファイナルで敗退した直後の10月21日に複数年契約の締結を発表。他球団も獲得に乗り出したと報じられていたが、交渉で揉めることが多い助っ人にしては異例のスピード決着だった。

「新庄監督が打線の要と考えているレイエスの残留が、続投の決め手になったともっぱら。以前、『土下座してでも残ってほしい』と出演したラジオ番組で話していたが、あながち冗談でもないでしょう」（日本ハムOB）

当のレイエスもCS直前、「ずっとファイターズにいたい。日本で引退したい」と心情を吐露。

「もともと外野手だが守備範囲が狭く、メジャーでは主にDH。近年は出番も減っていた。メジャーでは望めない複数年契約や周囲のサポートなど、日本の方が居心地がいいのは明らかです」（前出の日本ハムOB）

CSファイナル初戦はソロ本塁打を含む5打数3安打。新庄監督も「あんなバッティングをされたら（代走などで）代えられない」と話すなど、全幅の信頼を置いている。

契約年数や金額は不明だが、仮に年俸5億円だったとしても安くはない。

ところで日本ハムと言えば伊藤大海に「来オフメジャー挑戦」の可能性が浮上している。すでにメジャーに多くの日本人選手を送り込んでいる代理人と契約しているという情報まで飛び込んできているが…。いったいどういうことか。

