

香りは目に見えないが、確かに感情に作用し、記憶に残り、人の心を動かす力を持つ（画像：筆者提供）

【写真を見る】ラグジュアリーホテルHOTEL THE MITSUI KYOTOでは、コンセプトに合わせて館内の香りをディレクション。その他事例多数（全11枚）

2025年大阪・関西万博では、各国パビリオンで「香りの演出」が話題となっています。私たちTOMOKO SAITO AROMATIQUE STUDIOでも万博で「アロマ調香Lab」を開催し、多くの来場者に天然精油を使った調香体験を提供しました。

その中で、猛暑の日に来場されたおばあさまとお孫さん。檜や柚子などの精油を組み合わせて「草原の香り」をお作りいただきました。



東洋経済Style&Lifeのトップページはこちら

すると、疲れ切っていた表情が一変。「香りってすごいわね、元気になっちゃったわ」とにこにこと笑顔を見せてくださったのがとても印象的で、“これぞ香りの力だ”と実感するエピソードでした。

香りは目に見えません。しかし確かに感情に作用し、記憶に残り、人の心を動かす力を持っています。

【写真を見る】ラグジュアリーホテルやラウンジなど、各コンセプトに合わせて施設ごとの香りをディレクションした事例を多数紹介（全11枚）

香りはなぜ記憶に残るのか？ー科学的データから

嗅覚は五感の中でも特別な働きを持ちます。視覚や聴覚とは異なり、香りの情報は大脳辺縁系に直接届きます。

• 0.2秒で脳に到達し、感情の75％に影響すると言われています。

（Martin Lindstrom, Brand Sense: Build Powerful Brands through Touch, Taste, Smell, Sight, and Sound, 2005）

• シトラス精油はストレスホルモン「コルチゾール」を減少させる効果が確認されています。

（Komori, T., et al., Antidepressant Effect of Citrus Fragrance in Humans, Brain Research, 1995）

• 森林浴研究では、木々が発する「フィトンチッド」によってNK細胞活性が上昇し、免疫機能が強化されることが報告されています。

（Li, Q., et al., Forest bathing enhances human natural killer activity and expression of anti-cancer proteins, International Journal of Immunopathology and Pharmacology, 2007）

つまり香りは「感情のスイッチ」であり、科学的にも心身に働きかけるツールなのです。



（画像：筆者提供）

ホテルやブランド空間を変える香りの力

私は、アロマの精油が持つ「機能性」とコンセプトや空間のインテリアなどに合わせる「デザイン性」を掛け合わせる「アロマ調香デザイン®︎」というオリジナルメソッドで香りを作っています。これまで手がけてきたホテルやブランドのお仕事では、植物の力を使って香りをデザインしており、香りが「空間体験＝ブランド体験」となる瞬間に立ち会ってきました。いくつかご紹介させていただきます。

HOTEL THE MITSUI KYOTO

京都・二条城前に建つ日本を代表するラグジュアリーホテル。「日本の美しさと」というホテルのコンセプトに合わせ、館内全体の香りをディレクションしました。海外ゲストも多く、エントランスを入った瞬間に香る日本を表現した香りは、とても好評をいただいています。



HOTEL THE MITSUI KYOTO（画像：筆者提供）

エントランスロビーでは、熊野檜・北山杉・高知の柚子を基調に、日本の四季や美意識を表現。また、SPAでは、黒文字や柚子、フランキンセンスなどを調香し、鎮静やデトックスに寄与する「月・花・風」の香りを設計。連日通ってくださる方もいらっしゃるそうです。客室ではターンダウン用のミニスプレーを展開し、眠りのための心地よい空間づくり、そして余った香りも持ち帰られる人気のサービスとなっています。



ターンダウン用のミニスプレーは、持ち帰ることができる（画像：HOTEL THE MITSUI KYOTO）

富士フイルム デザインセンター「CLAY」

空間演出だけではなく、企業の創造拠点にも香りのデザインを導入していただいています。90名を超えるデザイナーが集う拠点で、シグネチャーセントを開発しました。全員へのアンケートと投票を経て選ばれた香りは、「野性を取り戻す」「感性を高める」「常に進化する」という理念を体現。

アイデアが欲しいとき、気分転換をしたいとき、呼吸を深めたいときなどに各自が思い思い使えるような仕様となっています。



富士フイルム デザインセンター「CLAY」の外観（画像：筆者提供）

創香には、CLAYの敷地内で育つペパーミントを蒸留して加えることで、オンリーワンの香りに。また、「Design Development & Talk」に登壇し、香りと創造性の関係についてデザイナーの皆さんと対話。嗅覚を働く場のデザインに取り入れる意義を共有できたのは大きな成果でした。



「Design Development & Talk」での講演の様子（画像：筆者提供）

香りは「見えない資産」として空間の世界観をつくる

ボルテックス（Vortex）

東京・八重洲の「VORT東京⼋重洲maxim」最上階にあるオーナー専用ラウンジ「the crux tokyo station」は、ダークブラウンを基調とした重厚なインテリアと本棚が並ぶ、静謐で知的な空間です。このラウンジに導入された香りは、空間の世界観を完成させるための大切な要素でした。



Vortexが提供する「VORT東京⼋重洲maxim」最上階のオーナー専用ラウンジ「the crux」（画像：ボルテックス）

テーマは「気品・落ち着き・柔和」。橙やマンダリンなど穏やかな柑橘に、唐松や檜、芳樟といった日本の木々の香りを重ね、さらにサンダルウッドやパチュリ、ベチバーが深みと余韻をもたらします。森林浴のような鎮静効果と清浄感が空間の重厚な静けさと呼応し、訪れる人をゆるやかに包み込みます。



重厚な静けさを感じる空間に、橙やマンダリン、唐松や檜、芳樟、サンダルウッドやパチュリ、ベチバーなどがテーマに寄り添う香りを演出する（画像：ボルテックス）

香りは視覚やインテリアだけでは表現しきれない「見えない資産」として、空間のブランド価値を高めます。派手さではなく静けさの中に本質的な豊かさを宿す。ここには「Quiet Luxury」の思想が息づいています。

NOHGA HOTEL KIYOMIZU KYOTO

京都・清水にある、野村不動産ホテルズが運営するホテル。「その地域と深くつながること。そこから生まれる素敵な経験をノーガホテルは大切にしています」というホテルのコンセプトをもとに、館内全体のシグネチャーの香りと、ホテルの目玉でもある地下にあるメディテーションルームの朝・夕の香りを監修しました。



「地域とつながる」というテーマをもとに、館内全体の香りを監修（画像：筆者提供）

檜や黒文字、柚子など京都産の精油を取り入れ、「土地の記憶」を感じられる空間をデザインしています。またお部屋で楽しめるルームエクスペリエンスでは、ミニ調香キットも用意されており、ゲストが地域の空気を香りで体験できる、新しいホテルの在り方を示す事例です。



NOHGA HOTEL KIYOMIZU KYOTOの目玉、地下のメディテーションルームの朝・夕の香りも監修した（画像：筆者提供）

私が調香（ブレンド）にこだわる理由

私はこれまで6500種類以上の香りを創香してきました。大切にしているのは決して押し付けない心地よい香りであること。

天然精油は植物から抽出した数百の芳香成分を含み、それぞれが繊細に作用しあいます。合成香料では再現できない複雑さや奥行きを持ち、また一切手を加えない香りからこそ、私たち人間にとっても心地よく、深呼吸できるような感覚や、感情に響く力があるのだと思うのです。

調香は足し算でも引き算でもなく、全体のバランスを見極めながら“唯一無二の香り”をつくること。それが空間の印象を決め、人の記憶に残ります。また日本の木を使うということで、多くの方に受け入れていただける創香にもこだわっています。



調香の様子（画像：Photo /Yoichi Onoda）

私が香りをデザインする際に重視しているのは、精油の産地です。北海道の椴松、京都の北山杉、和歌山の熊野檜、高知の土佐柚子、鹿児島の芳樟など、実際に足を運んでリサーチし、その土地の香りを選定します。同じ檜でも土地によってまったく違う香りになるからです。

また、土地で育った植物の香りには気候や風土が反映されています。森の香りは「その土地の空気」を体験することでもあり、まさに地域文化の一部。森林由来の精油を使うことは、環境保全や地域経済の循環にもつながります。



筆者のTOMOKO SAITO AROMATIQUE STUDIOが手がける、地域資源と五感をつなぐプロジェクト「47 SCENTS OF JAPAN - 五感で巡る、日本の香りの旅 -」（画像：筆者提供）

今年からスタートした「47 SCENTS OF JAPAN」というプロジェクトもこうした考えから生まれており、日本各地の蒸留所や生産者と連携して、47都道府県それぞれの香りのリサーチを行うとともに、香り×文化、工芸などとの連携も生まれています。

この取り組みを通じて、サステナビリティと地域創生、文化継承を両立させながら、日本独自の香り文化を世界に発信していきたいと考えています。



「47 SCENTS OF JAPAN」は、筆者が10年にわたり全国の産地や生産者を訪ね、その土地の素材を蒸留する「香りの旅」から生まれた（画像：筆者提供）



旅の中で、黒文字の間伐材や杉・檜の端材など、これまで十分に活用されてこなかった“香る素材”たちに出会った筆者は、それらの魅力を香りとして引き出すべく活動を開始したという（画像：Photo /Hajime Nonaka）

日常に香りを取り入れる方法

香りは特別なホテルやイベントだけでなく、暮らしの中にも生かせます。

• リビング：オレンジや柚子にヒノキを合わせ、安心感とだんらんを演出。

• ワークスペース：レモンや杉、ローズマリーなどで集中力を高める。

• 寝室：ラベンダーやサンダルウッドで深い鎮静作用を。

気持ちのオンオフや、精油の持つ働き（抗菌、リラックスなど）、部屋や時間帯に合わせて香りを選ぶことで、日常が快適により豊かになります。

日本は国土の約7割が森林を占め、世界的に「森林浴の聖地」とも言われています。そんな日本の森と都市に暮らす私たちをつなぐものとして、「香り」はとても有効だと考えています。

香りは目には見えないけれど、人の心を動かし、記憶に刻まれます。

ホテルやスパでの体験から日常生活、そして「47 SCENTS OF JAPAN」のような文化的取り組みまで、香りはあらゆる場で新しい価値を生み出します。

これからの社会では、香りは単なる嗜好品ではなく、文化をつなぎ、人を元気にし、持続可能な未来を形づくるデザインとなっていくはずです。私たちはそのために、まだアロマや精油を知らない方々にこそ体感していただける場をつくり、香りの力を届けていきたいと考えています。

（齋藤 智子 ： アロマ調香デザイン®︎クリエイティブディレクター）