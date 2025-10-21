「もはやトップ10にも入らない」18年W杯準優勝の日本の“天敵”がFIFAランク11位に転落で母国メディア愕然！「W杯のポット１の座を奪われた」
10月17日に発表された最新のFIFAランキングで、トップ10から転落したのがクロアチアだ。
10月の北中米ワールドカップ欧州予選では、チェコのスコアレスドロー後、ジブラルタルに３−０で快勝したものの、９位から11位へと落ちてしまった。
この結果にクロアチアのメディアは悲嘆している。現状、ワールドカップの組み分けでポット１となるのはFIFAランキング１位〜９位までで、11位だとポット２になってしまうからだ。
『CROATIA WEEK』は「クロアチア、FIFA最新ランキングでトップ10から脱落」と見出しを打ち、次のように報じた。
「クロアチアは世界のトップ10に留まるには至らず、ドイツが２つ順位を上げて来年のワールドカップのグループリーグの組み合わせ抽選で最後のトップシード（ポット１）の座もクロアチアから奪った」
同メディアは「しかし、次回のFIFAランキング更新までに、順位を上げる機会はまだ残っている。ダリッチ監督率いるチームは、フェロー諸島とモンテネグロとの試合で予選を締めくくる。どちらの試合も貴重なランキングポイントを取り戻すチャンスとなる」と続けた。
また、『sportske novosti』は「クロアチアのFIFAランキングが下落、もはや世界のトップ10にも入らない」と驚きをもって報道している。
2018年大会で準優勝、2022年大会でベスト４の強豪クロアチアは、日本にとって、過去のワールドカップで３度対戦し、１分け２敗と一度も勝てていないいわば“天敵”だ。日本と同じポット２に入れば、グループステージでの対戦ははなくなるが、果たしてどうなるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
