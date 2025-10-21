◇MLBア・リーグ優勝決定シリーズ第6戦 ブルージェイズ6-2マリナーズ(日本時間20日、ロジャースセンター)

ブルージェイズのウラジーミル・ゲレロJr.選手が止まりません。

マリナーズとのア・リーグ優勝決定シリーズ第6戦では、4点リードの5回、ローガン・ギルバート投手の変化球をとらえ、相手を突き放すレフトへの確信の一発。崖っぷちだったチームは3勝3敗で、運命の第7戦に戦いがもつれ込みました。

ゲレロJr.選手は、生え抜きの若きスター選手で、26歳ながら通算183本塁打をマーク。このポストシーズンでは、10試合で打率.462、6本塁打、12打点、OPS1.532と圧巻の成績。過去3度出場したポストシーズンではいずれも打率1割台でノーアーチでしたが、存在感が光ります。

マリナーズとのシリーズでは、第1戦、2戦がノーヒットでチームも連敗となりましたが、第3戦で本塁打を含む4安打の大暴れ。直近4戦3発を放つなど、球団32年ぶりワールドシリーズ進出へチームのカギを握ります。

すでにドジャースはブリュワーズを4連勝のスイープでワールドシリーズ進出が決定。7回途中10奪三振無失点に3ホーマーと異次元の活躍をみせた大谷選手は、ポストシーズンでゲレロJr.選手に次ぐ5本塁打を記録しています。

2021年シーズンでは、48本を記録したゲレロJr.選手が本塁打王のタイトルを獲得。当時エンゼルスの大谷選手が46本塁打で2本差の戦いを演じました。

大谷選手が待つワールドシリーズ進出へ導く活躍をみせるのか、26歳若きスターに注目です。