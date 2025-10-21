日経225先物：21日夜間取引終値＝310円高、4万9610円
21日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比310円高の4万9610円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値4万9185.5円に対しては424.50円高。出来高は1万1866枚だった。
TOPIX先物期近は3265ポイントと前日比8ポイント高、TOPIX現物終値比16.55ポイント高だった。
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 49610 +310 11866
日経225mini 49620 +320 173180
TOPIX先物 3265 +8 12302
JPX日経400先物 29445 +50 1210
グロース指数先物 726 +3 736
東証REIT指数先物 売買不成立
