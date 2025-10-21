　21日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比310円高の4万9610円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値4万9185.5円に対しては424.50円高。出来高は1万1866枚だった。

　TOPIX先物期近は3265ポイントと前日比8ポイント高、TOPIX現物終値比16.55ポイント高だった。

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 49610　　　　　+310　　　 11866
日経225mini 　　　　　　 49620　　　　　+320　　　173180
TOPIX先物 　　　　　　　　3265　　　　　　+8　　　 12302
JPX日経400先物　　　　　 29445　　　　　 +50　　　　1210
グロース指数先物　　　　　 726　　　　　　+3　　　　 736
東証REIT指数先物　　売買不成立

