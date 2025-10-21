◇パ・リーグCSファイナルステージ第6戦 日本ハム1―2ソフトバンク（2025年10月20日 みずほペイペイD）

「2025 パーソル クライマックスシリーズ（CS） パ」のファイナルステージ第6戦は20日、リーグ2位の日本ハムがリーグ制覇したソフトバンクに1―2で敗れた。アドバンテージ1勝も含めて3勝4敗となり、新庄剛志監督（53）は昨年に続いて同ステージで敗退した。0勝3敗という崖っ縁の状況から驚異の3連勝で逆王手をかけたが、あと一歩届かず。監督として初の日本シリーズ進出は、就任5年目となる来季へ持ち越した。

あと一歩、奇跡は起こせなかった。それでも、戦い抜いた新庄監督の表情は、晴れやかだった。リーグ優勝を争ったライバルとのファイナルSは、最終決戦までもつれる大接戦。指揮官が望んだ通りの“どっちが勝つんだシリーズ”でプロ野球を盛り上げた。

「めちゃくちゃいいファイナルだったし、めちゃくちゃいいシーズンでした。やっぱり1位同士が行くのが、日本シリーズ。僕たちが行くべきじゃない。まだまだ強くなる。来年は断トツに優勝して、日本シリーズに行く準備をします」

シーズン最後になるかもしれない試合前のミーティング。「ガタガタって震えながら“何もありません”って言った」と最後には選手らと握手を交わした。「勝とうが負けようが、みんなで戦ってきたので」と勝利への思いを共有。登板はなかったが、第3戦で8回5安打無失点と好投したエース・伊藤をブルペン待機させ、手は尽くした。指揮官も絶大な信頼を寄せる伊藤は「優勝に導けるエースになれるように」と逆襲を誓った。

初戦で6回無失点と好投した高卒4年目右腕・達を中4日で送り出し、5回2/3を6安打2失点と粘った。2戦目にも同じく高卒4年目の福島を先発させ、8回途中2失点で10奪三振の好投。これまでも若手に勝負どころの試合を経験させ、成長を願ってきただけに「これだけ活躍したら、他のチームもうらやましいんじゃないですか。僕もうらやましいもん。自分のチームだけど」と笑った。

古巣・阪神との日本シリーズは実現せず。最高峰の舞台で甲子園に戻れず「（ファンに）姿は見せたかった」というのが本音。「（ユニホームは）半分はファイターズ、半分はタイガースで。（藤川監督の）背番号22をつけて。準備はできていなかったけど」と冗談めかし、ミックスユニホーム構想も日の目を見ることはなかった。

CS史上初の0勝3敗からの3連勝と新たな歴史を刻み、その3試合で計22得点、いずれも6点差完勝と、ドラマを予感させた。レギュラーシーズンとCS通算で今季ソフトバンク戦は15勝16敗と差はない。25年の大航海は終わったが、来季へのスタートでもある。「個人成績を上げていけば、さらに強いチームになる」と見据えたかと思えば、「シャンパンファイトも舞台を作ったけど。キャンセル料払います」と最後まで明るかった。来年こそ、新庄劇場を最高のグランドフィナーレで飾ってみせる。（田中 健人）