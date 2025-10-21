◇パ・リーグCSファイナルステージ第6戦 ソフトバンク2―1日本ハム（2025年10月20日 みずほペイペイD）

3連敗の嫌な流れを食い止めてマウンド上で仁王立ちした。ソフトバンク・モイネロが7回を3安打1失点に抑えてチームをCS突破に導いた。

初戦から来日初の中4日で先発。計14イニングを1失点でMVPにも輝いた。「自分を信じて出してくれた監督、チームにありがとうと伝えたい。自分がコントロールがいい日は相手もなかなか打てない。今日は全体的にコントロールが良かったと思います」と胸を張った。

小久保監督も「モイネロって凄いなと思いました」と笑みを浮かべて称えた。「日本ハムの勢いづいた打線、特にレイエスは怪物でしたので。彼を抑えたことが勝因になりました」と最敬礼だった。

絶好調で“怪物モード”となっていた相手主砲と3度対戦し、仕事をさせなかった。初回2死では止めたバットに当たる三ゴロに抑え、4回無死二塁でカーブで空振り三振を奪うとガッツポーズを決めた。6回1死では内角高めのスライダーで詰まらせ二飛に打ち取った。

勝ちたかった。その思いのあふれたマウンドだった。7回2死では代打・マルティネスに四球を与えて思わずグラブを地面に叩きつけた。「グラウンドであそこまで気持ちを出したことは今までなかった。三振を取れる状況だったので四球になったのが悔しくて」と振り返った。

次は日本一へ。2年連続で最優秀防御率に輝いた最強左腕が頼もしく腕を振る。 （木下 大一）