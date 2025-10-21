小さい頃に熱中した漫画『ドラゴンボール』。ストーリーや戦闘シーンに加え、近未来を感じさせるテクノロジー機器が登場するのも魅力だった。特に印象に残っているのが、サイヤ人が戦闘後、傷を癒やすために入る治療マシンだ。そのカプセルは回復液で満たされ、口元にはマスクとチューブが伸びている。それをほうふつとさせるものをトレセンで発見した。

その気になるマスク型の機器からは水素が出ており、それを装着した馬は自然と吸引できる構造になっている。もとは人間用に開発され、その効果は疲労回復、睡眠の質や免疫力の向上など多岐にわたる。人間用から次第に犬や猫などペットへ広がり、端末を変えて競走馬にも応用されるようになった。

春先からこの機器を導入しているのが栗東・四位厩舎だ。「人間と同じだね。主に疲労回復や体質の強化。活性酸素の除去、自律神経が調整しやすくなるみたい。リラックス効果もあると思う」とトレーナーは言う。レース後や日々の調教後に使用するが、馬だけでなく仕事を終えたスタッフも利用できる。飽きたり嫌がる馬も中にはいるが、「基本的にはみんな真面目にやってくれるね」と、その効果に期待を寄せる。

競走馬のコンディショニングは目覚ましい進化を遂げている。近年、一気にメジャーになった『筋膜リリース』もその一つだ。掃除機のようなヘッドのついた機械で皮膚を吸引し、筋肉の張り付きを文字通り解放する。もともと筋膜の癒着を緩めて血行を促進させ、肩凝りや腰痛を緩和するためのもので、同じく人間用だった。

四位師は「吸引の抵抗がなくなるのがいい状態。抵抗があると筋肉がへばりついている」と説明する。「初めての馬は怖がらせないように、電源を入れずに触れさせて慣れさせる。それから一番やりたいのはお尻。馬のお尻の筋肉は大きいから、深部まで凝ると信じられないぐらい硬くなる。柔らかくなると走りも変わるからね」。人間のアスリートと同様。体の細部を見ながら、丁寧なケアを実践している。

他にも、海外の馬術界で使われているのを見て取り入れたという「馬服型のコンディショニング機器」は、体を温める温感機能と筋肉に刺激を与える低周波パルス機能を兼ね備え、冬場のウオーミングアップに重宝している。また従来の磁力を利用したマッサージ機器など、さまざまなツールを積極的に導入している。

「僕が騎手デビューした頃から、考えられないくらい進歩した」。四位師は言う。ただその一方で、全てが明確な効果を持つかは「はっきりと分からない」とも。「でも、少なくともやらないよりやった方がいいのは間違いない。オーナーから預かる大切な馬に、厩舎ができることは何でもやりたい」。導入コストも決して低くはないが、あくまで馬ファーストの姿勢を貫いている。スタッフの１人が「多くの器具があればその分、いろいろなアプローチで馬と向き合える。ありがたい」と語れば、指揮官も「もちろん、みんなの意見を聞いてから。調教師が何でもかんでも導入して、スタッフが意味も分からず使わないのでは話にならないからね」とうなずく。

幼少期から乗馬に親しみ、騎手になってからはＪＲＡ通算１５８６勝、０７＆０８年には史上２人しかいないダービー連覇を成し遂げた四位師。調教師になってからも順調に勝ち星を積み重ね、今年開業５年目で１００勝を達成した。それでも「やっぱり馬は難しい。この世界は昔から分かったようなことを言う人が多いけど、馬を見ただけで全てが分かるなら、こんなに楽な仕事はないよ」とフッと笑った。自身の哲学とスタッフとの対話を重視し、常に馬と真摯（しんし）に向き合い続ける。答えが分からないからこそ、面白い−。いくらテクノロジーが進化しても、四位師の馬に対する謙虚さと探求心は今も変わらない。（デイリースポーツ・島田敬将）