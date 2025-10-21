◇パ・リーグCSファイナルステージ第6戦 日本ハム1―2ソフトバンク（2025年10月20日 みずほペイペイD）

勝敗を分けたのはほんのわずかな差だった。1―1で迎えた5回2死一、二塁。日本ハム守備陣にとってコンマ数秒の差が決勝点につながってしまった。

「もうちょっとベースに向かうスピードが上がっていれば、成立させられた（アウトにできた）と思う」。二塁手・石井が振り返る。周東の打球は二遊間の深い位置へ。捕球した遊撃手・水野は迷わず二塁封殺を狙ってベースカバーに入る石井へ送球した。送球を受けた石井は二塁へ走り込んだが、滑り込んだ一塁走者・牧原大と微妙なタイミング。セーフの判定はリプレー検証でも覆らず、続く川瀬に決勝打を許した。

「自分がもっと（二塁へ）早く行っていれば水野もベース際へ投げられた」。左打者の周東で守備位置はやや一塁寄り。カバーが少し遅れ、ベースまで距離がある位置で送球を受けたため減速し、スピードに乗って二塁へ入れなかった。

「取れるアウトだったと思う。こういう小さいことの積み重ねで勝敗が決まると改めて感じた」。石井の無念が短期決戦の怖さを象徴していた。（秋村 誠人）

▼日本ハム・谷内内野守備走塁コーチ あそこ（5回の守備）はアウトになっていれば違う展開になっていたかなと思うが、ギリギリの中で全力で、死力を尽くしてくれた。コーチとして責めるところは一つもない。