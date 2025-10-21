ABEMAにて、2025年11月19日（水）夜10時より、柴咲コウが主演を務めるオリジナル連続ドラマ『スキャンダルイブ』（全6話）を毎週無料配信される。このたび、本作に茅島みずきと齊藤なぎさの出演が発表された。

【映像】芸能事務所社長・柴咲コウVS週刊誌記者・川口春奈！スキャンダルが世に出るまでの禁断の攻防戦

『スキャンダルイブ』は、一見華やかにみえる芸能界の裏側を舞台に、いまだかつて描かれることのなかったスキャンダルの裏側、そして芸能界の深い闇へと切り込んでいくサスペンスドラマだ。本作の主演は柴咲コウが務め、突如週刊誌より所属俳優のスキャンダル記事掲載の告知を受け奔走する芸能事務所社長・井岡咲を演じる。

また、川口春奈が柴咲と初共演し、柴咲演じる咲にスキャンダル記事を突き付ける芸能週刊誌記者・平田奏を演じる。なお、主題歌には柴咲コウの書き下ろし新曲「Awakening（feat. LITTLE）」が決定し、ドラマの世界観に華を添える。

このたび、出演を発表した茅島みずきと齊藤なぎさは、本作のカギを握る重要な役どころを演じる。役名、役柄は明かされておらず、このたび公開された画像には、“「離せ！」「私には、私の生き方があるの」”（茅島）、“「脅してるんですか？」「3000万ください」”（齊藤）とそれぞれ記載されており、柴咲演じる咲や川口演じる奏とどんな関係を紡いでいくのか注目が集まる。

相関図が公開

また、本作の相関図も公開した。咲が社長を務める芸能事務所・Rafale（ラファール）は、4年前に大手芸能事務所・KODAMAプロダクションから独立したこと、週刊文潮の記者・奏は5年前に起こした浅香航大演じる藤原玖生の不倫スキャンダルをスクープしたこと、そのスキャンダルの情報流出を止めるため咲が奔走することなど、本作のストーリーの輪郭が徐々に明らかになった。また、KODAMAプロダクションに所属するキャラクターがもう1名いることも判明し、豪華出演陣のラストピースを埋める人物は誰なのか、期待が高まる。

キャラクター詳細

▼井岡咲（柴咲コウ）

芸能事務所"Rafale"代表取締役社長。4年前に芸能事務所最大手の"KODAMAプロダクション"から事務所の看板俳優・藤原玖生とともに独立。藤原玖生を悲願の地上波ドラマ主演にこぎつけるも、彼の不倫スキャンダルが掲載されると告知を受け、記事の掲載を阻止すべく奔走する。

▼平田奏（川口春奈）

芸能週刊誌"週刊文潮"記者。小説の編集者を志望して出版社である"文潮社"に入社するも、芸能週刊誌記者に配属。これまで数々の芸能スクープを送り出し続けてきた彼女こそが、今回の不倫スキャンダル記事を書いた張本人である。ある理由から芸能界を忌み嫌っており、今回のスキャンダルへも異常な執着を見せる。