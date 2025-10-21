「菊花賞・Ｇ１」（２６日、京都）

２２年以来、３年ぶりに皐月賞馬とダービー馬不在で行われる牡馬クラシック最終戦。Ｖ争いが混とんとするなか、トライアルの神戸新聞杯を圧倒的パフォーマンスで制したエリキングが主役へ名乗りを上げた。Ｖデータも唯一完全にクリア。デビュー３連勝を決めた逸材が、３冠ラストで王座に君臨する。

▼傾向（過去１０年）

牡馬クラシックの最終章。

▼人気

１番人気〈３・０・３・４〉

２番人気〈２・３・０・５〉

３番人気〈１・１・０・８〉

４番人気〈２・２・１・５〉

５番人気〈１・０・１・８〉

▼所属

栗 東〈５・７・８・１０１〉

美 浦〈５・３・２・４８〉

▼ステップ

神戸新聞杯〈４・３・４・５２〉

セントライト記念〈４・３・２・３５〉

ラジオＮＩＫＫＥＩ賞〈１・０・０・２〉

ダービー〈０・１・０・２〉

札幌記念〈０・１・０・３〉

新潟記念〈０・０・０・４〉

ＯＰ競走〈０・０・０・１〉

準ＯＰ〈１・１・０・６〉

２勝クラス〈０・１・４・３５〉

１勝クラス〈０・０・０・５〉

トライアル組が８勝と他路線を圧倒している。

▼前走着順

１ 着〈５・３・６・４９〉

２ 着〈３・３・３・１４〉

３ 着〈１・３・０・１６〉

勝ち馬８頭が２着以内かつ、負けても０秒３差以内。大敗からの一変は難しい。

▼前走人気

１番人気〈６・２・４・３０〉

２番人気〈２・１・４・２６〉

３番人気〈１・１・１・１６〉

４番人気〈０・４・０・１５〉

５番人気〈０・１・１・１０〉

勝ち馬９頭が３番人気以内だった。

▼実績

勝ち馬８頭が重賞Ｖ経験ありか、神戸新聞杯で３着以内だった。

▼決め手

勝ち馬８頭が前走の４角を５番手以降で通過。また、同じく８頭がメンバー２位以内の上がりをマークしていた。

▼注目馬 エリキングが唯一、全項目をクリア。デビュー３連勝を飾った逸材が、３冠最終戦で王座に君臨するか。（記録室）