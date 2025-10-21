【菊花賞】エリキング 唯一データ全項目クリア！デビュー３連勝を飾った逸材がラスト１冠の主役へ名乗り
「菊花賞・Ｇ１」（２６日、京都）
２２年以来、３年ぶりに皐月賞馬とダービー馬不在で行われる牡馬クラシック最終戦。Ｖ争いが混とんとするなか、トライアルの神戸新聞杯を圧倒的パフォーマンスで制したエリキングが主役へ名乗りを上げた。Ｖデータも唯一完全にクリア。デビュー３連勝を決めた逸材が、３冠ラストで王座に君臨する。
▼傾向（過去１０年）
牡馬クラシックの最終章。
▼人気
１番人気〈３・０・３・４〉
２番人気〈２・３・０・５〉
３番人気〈１・１・０・８〉
４番人気〈２・２・１・５〉
５番人気〈１・０・１・８〉
▼所属
栗 東〈５・７・８・１０１〉
美 浦〈５・３・２・４８〉
▼ステップ
神戸新聞杯〈４・３・４・５２〉
セントライト記念〈４・３・２・３５〉
ラジオＮＩＫＫＥＩ賞〈１・０・０・２〉
ダービー〈０・１・０・２〉
札幌記念〈０・１・０・３〉
新潟記念〈０・０・０・４〉
ＯＰ競走〈０・０・０・１〉
準ＯＰ〈１・１・０・６〉
２勝クラス〈０・１・４・３５〉
１勝クラス〈０・０・０・５〉
トライアル組が８勝と他路線を圧倒している。
▼前走着順
１ 着〈５・３・６・４９〉
２ 着〈３・３・３・１４〉
３ 着〈１・３・０・１６〉
勝ち馬８頭が２着以内かつ、負けても０秒３差以内。大敗からの一変は難しい。
▼前走人気
１番人気〈６・２・４・３０〉
２番人気〈２・１・４・２６〉
３番人気〈１・１・１・１６〉
４番人気〈０・４・０・１５〉
５番人気〈０・１・１・１０〉
勝ち馬９頭が３番人気以内だった。
▼実績
勝ち馬８頭が重賞Ｖ経験ありか、神戸新聞杯で３着以内だった。
▼決め手
勝ち馬８頭が前走の４角を５番手以降で通過。また、同じく８頭がメンバー２位以内の上がりをマークしていた。
▼注目馬 エリキングが唯一、全項目をクリア。デビュー３連勝を飾った逸材が、３冠最終戦で王座に君臨するか。（記録室）