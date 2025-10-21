エリキング

　「菊花賞・Ｇ１」（２６日、京都）

　２２年以来、３年ぶりに皐月賞馬とダービー馬不在で行われる牡馬クラシック最終戦。Ｖ争いが混とんとするなか、トライアルの神戸新聞杯を圧倒的パフォーマンスで制したエリキングが主役へ名乗りを上げた。Ｖデータも唯一完全にクリア。デビュー３連勝を決めた逸材が、３冠ラストで王座に君臨する。

　▼傾向（過去１０年）

　牡馬クラシックの最終章。

　▼人気　　　　　　　

　１番人気〈３・０・３・４〉

　２番人気〈２・３・０・５〉

　３番人気〈１・１・０・８〉

　４番人気〈２・２・１・５〉

　５番人気〈１・０・１・８〉

　▼所属　　　　　　　

　　栗　東〈５・７・８・１０１〉

　　美　浦〈５・３・２・４８〉

　▼ステップ　　　　　

　神戸新聞杯〈４・３・４・５２〉

　セントライト記念〈４・３・２・３５〉

　ラジオＮＩＫＫＥＩ賞〈１・０・０・２〉

　ダービー〈０・１・０・２〉

　札幌記念〈０・１・０・３〉

　新潟記念〈０・０・０・４〉

　ＯＰ競走〈０・０・０・１〉

　　準ＯＰ〈１・１・０・６〉

　２勝クラス〈０・１・４・３５〉

　１勝クラス〈０・０・０・５〉

　トライアル組が８勝と他路線を圧倒している。

　▼前走着順　　　　　

　　１　着〈５・３・６・４９〉

　　２　着〈３・３・３・１４〉

　　３　着〈１・３・０・１６〉

　勝ち馬８頭が２着以内かつ、負けても０秒３差以内。大敗からの一変は難しい。

　▼前走人気　　　　　

　１番人気〈６・２・４・３０〉

　２番人気〈２・１・４・２６〉

　３番人気〈１・１・１・１６〉

　４番人気〈０・４・０・１５〉

　５番人気〈０・１・１・１０〉

　勝ち馬９頭が３番人気以内だった。

　▼実績　　　　　　　

　勝ち馬８頭が重賞Ｖ経験ありか、神戸新聞杯で３着以内だった。

　▼決め手　　　　　　

　勝ち馬８頭が前走の４角を５番手以降で通過。また、同じく８頭がメンバー２位以内の上がりをマークしていた。

　▼注目馬　エリキングが唯一、全項目をクリア。デビュー３連勝を飾った逸材が、３冠最終戦で王座に君臨するか。（記録室）