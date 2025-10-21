「菊花賞・Ｇ１」（２６日、京都）

栗東在籍時の私は、アグネスフライト＆アグネスタキオンでおなじみの長浜博之厩舎に入り浸っていた。厩舎解散の際には、お別れ会の幹事を務めたほど。既に定年退職された方も多いが、私が美浦へ移籍した後も、元スタッフとの付き合いは続いている。

厩舎解散の週。先生が「どれでも持っていけ」と言って袋に入っていた大量の勝負服を広げた。ドラ１の“アグネス”は「他の厩舎に譲るから駄目」と断られたが、ウオッカが好きだった私は、すぐに黄＆水色があることに気付く。つまり１０年菊花賞を制したビッグウィークのもので、それをありがたくちょうだいした。

さて本題へ。夏の札幌で２連勝を飾り、菊の舞台へ駒を進めたミラージュナイトは、ビッグウィークと同じバゴの子。やや頭の高い走法は産駒の特徴だろうが、トモがしっかりとしていて重厚感のある馬体は、１４年エリザベス女王杯を制した母ラキシス譲りだ。

父バゴ×母父ディープインパクトは２１年の牡馬クラシックをにぎわせたステラヴェローチェと同配合。Ｇ１には手が届かなかったものの、皐月賞＆ダービーはともに３着、阪神で行われた菊花賞は４着と確かな実力を示した。個人的に、ミラージュナイトにはそれ以上のスケールの大きさを感じているだけに、血統から来るスタミナを武器に大仕事を期待したい。