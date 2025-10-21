乃木坂46の40枚目シングル（11月26日リリース）のタイトルが「ビリヤニ」に決まった。アイドルソングのタイトルとしては異例？のチョイスだけに、20日正午に情報が解禁されると、X（旧ツイッター）では「ビリヤニ」がトレンド入りするなどたちまち話題となった。

ビリヤニはスパイスを使った米に、主に肉や魚、野菜などを加えたまぜご飯の料理。肉はチキンやマトン、ラムなどさまざま。多種類のスパイスを混ぜたマサラをきかせた香り豊かな風味と、細長いインド米のパラパラとした食感が特長。

起源は諸説あるが、ムガル帝国時代に宮廷料理として発達したとも言われている。結婚式などの特別な祝いの席で食べられることも多い。

近年はインド料理店やカレー専門店などのメニューでもしばしば見かけるようになり、都内にもビリヤニ専門店がある。

「ビリヤニ」は乃木坂46の40枚目シングル。19日深夜放送の「乃木坂工事中」（日曜深夜0時15分）で選抜メンバーとフォーメーションが発表され、今年2月に加入した6期生の瀬戸口心月（せとぐち・みつき＝20）と矢田萌華（やだ・もえか＝17）がダブルセンターを務めることが明らかになった。