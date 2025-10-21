¡Ú£Ì£Ì£Ð£×¡Ý£Ø¡Û¿À¼èÇ¦¡Ö¿À¤¬¤«¤Ã¤Æ¤ë¤ªÊÆ¤Ê¤ó¤À¤è¡ª¡× 11¡¦14¼«¤éÅÄ¿¢¤¨¤·¤¿à¿À¼èÊÆ¼ý³Ïº×á³«ºÅ
¡¡£Ì£Ì£Ð£×¡Ý£Ø¤Îà¥ß¥¹¥¿¡¼½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹á¿À¼èÇ¦¡Ê£¶£°¡Ë¤¬¡Ö¿À¼èÊÆ¡×¤Î¼ý³Ï¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£
¡¡¿ôÇ¯Á°¤«¤é¿©¤È¥×¥í¥ì¥¹¤Î·ü¤±¶¶¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦ÌÜÅª¤Ç¡¢ÀÅ²¬¡¦À¶¿åÄ®¤Ë¡Ö¥«¥ó¥É¥ê¡¼¥Õ¥¡¡¼¥à¡×¤ò³«º¦¡£ºòÇ¯¤Ï¥µ¥Ä¥Þ¥¤¥â¤ò°é¤Æ¡¢º£Ç¯¤ÏÇ°´ê¤ÎÊÆºî¤ê¤ËÄ©Àï¤·¤¿¡££µ·î¤Ë¼«¤éÅÄ¿¢¤¨¤ò¤·¤¿ÊÆ¤Î¼ý³Ï¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¿À¼è¤Ï¡¢£±£±·î£±£´Æü¤Î¿ÀÅÄÌÀ¿À¥Û¡¼¥ëÂç²ñ¤ò¡Ö¿À¼èÊÆ¼ý³Ïº×¡×¤È¤·¤Æ¹Ô¤¦¤³¤È¤ò·èÄê¤·¤¿¡£
¡¡¿À¼è¤Ï¡Öº£Ç¯¤«¤éÊÆºî¤ê¤ò»Ï¤á¤Æ¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ê¤«¤ªÊÆ¤¬°é¤¿¤Ê¤¤¤«¤â¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤±¤É¡£¤è¤¦¤ä¤¯¼ý³Ï¤Ç¤¤Æ¡¢¿©¤Ù¤¿¤é¤³¤ì¤¬ËÜÅö¤Ë¤ª¤¤¤·¤¯¤Æ¤µ¡ª¡¡¤¦¤Á¤ÎÁª¼ê¤â¤ªÃãÏÒ£³ÇÕÊ¬¤¯¤é¤¤¿©¤Ù¤Æ¤¿¤¯¤é¤¤¡¢¿À¤¬¤«¤Ã¤Æ¤ë¤ªÊÆ¤Ê¤ó¤À¤è¡×¤ÈÎÏÀâ¤¹¤ë¡£
¡¡¿À¼èÊÆ¤Ïº£¸å¡¢¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤ÎÊÖÎéÉÊ¤ËÁªÄê¤µ¤ì¤ë¤Û¤«¡¢ÃÏ°è¤Î¤³¤É¤â¿©Æ²¤Ë´óÉÕ¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¡£¤Þ¤¿¿ÀÅÄÌÀ¿ÀÂç²ñ¤Î²ñ¾ì¤Ç¤Ï¡¢¿À¼èÊÆ¤ÎÈÎÇä¤âÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¿À¼è¤ÏÌÀ¤«¤¹¡£¡ÖÊÆÉÔÂ¤ÎÌäÂê¤Ë¤â¤É¤¦¤Ë¤«ÎÏ¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¼Ò²ñ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÎÏ¤Ë¤Ê¤ì¤ì¤Ð¡¢¥×¥í¥ì¥¹¤â¤â¤Ã¤È¹¤Þ¤ë¡£°ìÀÐÆóÄ»¤Ç¤·¤ç¡£¿À¼èÊÆ¤â¥×¥í¥ì¥¹¤ÎÌ¥ÎÏ¤â¡¢¤É¤ó¤É¤ó¹¤á¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Í¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢Æ±Âç²ñ¤ÎÂè£±ÃÆÂÐÀï¥«¡¼¥É¤â·èÄê¡££Ì£Ì£Ð£×¡Ý£Ø¤Î°æ¾åµ®»Ò¤¬£Ô¡Ý£È£å£á£ò£ô£ó¤ÎËÙÅÄÍ´Èþ»Ò¤È¥¿¥Ã¥°¤ò·ëÀ®¤·¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¸åÇÚ¤Ç¤¢¤ë³ð¥ß¥¯¡õ¥¥ã¥µ¥ê¥ó¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£