¡¡¼«Ì±ÅÞ¤Î¹â»ÔÁáÉÄÁíºÛ¤ÈÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤ÎµÈÂ¼ÍÎÊ¸ÂåÉ½¤¬£²£°Æü¡¢¹ñ²ñÆâ¤Ç²ñÃÌ¤·Ï¢Î©À¯¸¢¤ò¼ùÎ©¤¹¤ë¤³¤È¤ËÀµ¼°¹ç°Õ¤·¤¿¡££²£±Æü¾¤½¸¤ÎÎ×»þ¹ñ²ñ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¼óÁê»ØÌ¾Áªµó¤Ç¡¢°Ý¿·¤Ï¹â»Ô»á¤ËÅêÉ¼¤¹¤ëÊý¿Ë¤Ç½é¤Î½÷À¼óÁêÃÂÀ¸¤¬ÍÎÏ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤µ¤ËÁíÍý¤Ø¤Î¼¹Ç°¤À¡££±£°Æü¤Ë¸øÌÀÅÞ¤¬Ï¢Î©Î¥Ã¦¤òÄÌ¹ð¤·¡¢ÁíÍý¤Î¥¤¥¹¤¬±ó¤¶¤«¤Ã¤¿¡£Àè½µ¡¢¹Ö±é²ñ¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¹â»Ô»á¤Ï¡Ö¼«Ì±ÅÞÁíºÛ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤±¤ÉÁíÍý¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤½÷¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¹â»ÔÁáÉÄ¤Ç¤¹¡×¤È¼«µÔ¤¹¤ë°ìÊý¤Ç¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦»þ¤â¤¢¤¤é¤á¤Ê¤¤¡£¼óÁê»ØÌ¾¤Î¤½¤Î½Ö´Ö¤Þ¤Ç¤¢¤é¤æ¤ë¼ê¤ò¿Ô¤¯¤¹¡×¤È°ÕÍß¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£¼«¸øÏ¢Î©²ò¾Ã¤«¤é¤ï¤º¤«£±£°Æü¤ÇÅÅ·âÅª¤Ë°Ý¿·¤È¤ÎÏ¢Î©À¯¸¢¼ùÎ©¤Ë¹ç°Õ¤·¤¿¡£
¡¡Ï¢Î©¤ÎÎ©Ìò¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬ÇëÀ¸ÅÄ¸÷°ì´´»öÄ¹Âå¹Ô¤À¤È¤¤¤¦¡£¡ÖÇëÀ¸ÅÄ¤µ¤ó¤È¡Ê°Ý¿·¤Î¡Ë±óÆ£¡Ê·É¹ñÂÐ°Ñ°÷Ä¹¡Ë¤Î¥Û¥Ã¥È¥é¥¤¥ó¤ÇÆ°¤¤¤¿¡£ÇëÀ¸ÅÄ¤µ¤ó¤«¤éÏ¢Íí¤ò¼õ¤±¤¿±óÆ£¤µ¤ó¤¬¡Ø¹â»Ô¤µ¤ó¤¬ÏÃ¤·¤¿¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤ë¡Ù¤È¸À¤Ã¤ÆµÈÂ¼¤µ¤ó¤Ë¤Ä¤Ê¤¤¤À¡£ÇëÀ¸ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤È¤³¤í¤Ë¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤³¤Ç²¿¤ò¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤«¤¬Ê¬¤«¤ë¿Í¡£ÇëÀ¸ÅÄ¤µ¤ó¤¬¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤éÏÃ¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£À¯¶É¤Ï²¿¤¬µ¯¤³¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤«¤éÆüº¢¤«¤é¤Î¿Í´Ö´Ø·¸¤¬¤¹¤´¤¯½ÅÍ×¡×¡Ê¼«Ì±ÅÞ´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡¸øÌÀ¤¬Ï¢Î©²ò¾Ã¤ÎÍýÍ³¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤Æµó¤²¤¿¤Î¤Ï¡¢Î¢¶âÌäÂê¤Ç½èÊ¬¤ò¼õ¤±¤¿ÇëÀ¸ÅÄ»á¤Î´´»öÄ¹Âå¹Ô¤Ç¤Îµ¯ÍÑ¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö·ë²ÌÅª¤Ë¹Í¤¨Êý¤Ë°ã¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¸øÌÀ¤ÈÊÌ¤ì¡¢°Ý¿·¤ÈÏ¢Î©¤òÁÈ¤á¤¿¤³¤È¤Ç¹â»Ô¤µ¤ó¤Ï¤ä¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¡£Í§Ã£¤¬¾¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¹â»Ô¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤ÆÇëÀ¸ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤Â¸ºß¡×¡ÊÁ°Æ±¡Ë
¡¡¹â»ÔÀ¯¸¢¤ÎÁ¥½Ð¤Ï¤¤¤«¤Ë¡£
