¡¡½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¡Ö¥¹¥¿¡¼¥À¥à¡×¤Î¥ï¥ó¥À¡¼²¦ºÂ¤òÊÝ»ý¤¹¤ëàÍß¿¼¤Çò¸×á¥¹¥¿¡¼¥é¥¤¥È¡¦¥¥Ã¥É¤¬¡¢à¥Þ¥¹¥¯¥¦¡¼¥Þ¥óá¤È¤·¤Æ¤Î³Ð¸ç¤ò¼¨¤·¤¿¡£¿·½É¥Õ¥§¥¤¥¹¤Ç£²£°Æü¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼£±£°¼þÇ¯µÇ°¶½¹Ô¤òÂçÀ®¸ù¤µ¤»¤¿Çò¸×¤¬£±£±Ç¯ÌÜ¤Ë·Ç¤²¤ëÌÜÉ¸¤È¤Ï¡Ä¡£
¡¡£²£°£±£µÇ¯£±£°·î¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿Çò¸×¤Ï¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼£±£°¼þÇ¯µÇ°¶½¹Ô¡Ö£Ó£Ì£Ë¡¡£±£°£Ù£Å£Á£Ò£Ó¡¡£Á£Î£Î£É£Ö£Å£Ò£Ó£Á£Ò£Ù¡¡¥¥Ã¤Á¤ã¤ó¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼´íµ¡°ìÈ±¡ª¡©¡×¤ò³«ºÅ¡£¥Á¥±¥Ã¥È¤ÏÂ¨´°Çä¤·¡¢²ñ¾ì¤Ë¤Ï£´£¶£¶¿Í¤¬½¸¤Þ¤êÄ¶Ëþ°÷»¥»ß¤á¤È¤Ê¤ëÂçÀ®¸ù¤ò¼ý¤á¤¿¡£
¡¡¥á¥¤¥ó¤Ç¤Ï¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤Î¥¨¥ë¡¦¥Ç¥¹¥Ú¥é¡¼¥É¡¢¥É¥é¥´¥ó¥²¡¼¥È¤Î¥É¥é¥´¥ó¡¦¥¥Ã¥É¤È¥È¥ê¥ª¤ò½é·ëÀ®¤·¡¢°æ¾åµþ»Ò¡õ³ëÀ¾½ã¡õÂëÌÚ¿®¸ç¤È·ãÆÍ¡£ÀèÇÚ¤¿¤Á¤È¹¥Ï¢·¸¤ò¥µ¥¯Îö¤µ¤»¤¿Çò¸×¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ºÇ¸å¤ÏÅ¨·³¤ÎÉ¬»¦µ»¥Õ¥ë¥³¡¼¥¹¤òÍá¤Ó¡¢µþ»Ò¤Ë£³¥«¥¦¥ó¥È¤ò¸¥¾å¤·¤¿¡£
¡¡Âç²ñ¸å¡¢Çò¸×¤Ï¡Ö¿ôÇ¯Á°¤Ï»ä¤¬£±£°¼þÇ¯¶½¹Ô¤ò¤ä¤ë¤Ê¤ó¤Æ¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç±þ±ç¤·¤Æ¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿³§¤µ¤ó¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤³¤³¤Þ¤ÇÍè¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤³¤«¤é¤â¡¢¤Þ¤À¤Þ¤ÀÀ®Ä¹¤·¤Æ¥ï¥ó¥À¡¼²¦¼Ô¤È¤·¤Æ»ä¤¬ÃÄÂÎ¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡£±£±Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿Çò¸×¤Ï¡¢½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹»Ë¤òÊÑ¤¨¤ëÌÜÉ¸¤ò·Ç¤²¤¿¡£¡Ö°ÊÁ°¥Ç¥¹¥Ú¤µ¤ó¤«¤é¡Ø¥Þ¥¹¥¯¥¦¡¼¥Þ¥ó¤Ç¤³¤³¤Þ¤Ç¾å¤êµÍ¤á¤Æ¤¤¿¿Í¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡£¥¥Ã¤Á¤ã¤ó¤Ê¤éÃÄÂÎ¤Î¥È¥Ã¥×¤ËÎ©¤ÄÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤ì¤ë¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤¹¤È¡¢¤³¤¦Â³¤±¤ë¡£¡Ö½÷»Ò¤Çº£¤Þ¤ÇÃÄÂÎ¤Î¥È¥Ã¥×¤Ë¤¤¤¿¤Ã¤Æ°õ¾Ý¤¬¤Ê¤¯¤Æ¡¢¥Þ¥¹¥¯¥Þ¥ó¤¬¥µ¥Ö¥¥ã¥é¤Î¤è¤¦¤Ê°·¤¤¤ò¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï·ù¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤òÊ¤¤·¤¿¤¤¡£¥Þ¥¹¥¯¥¦¡¼¥Þ¥ó¤Î»ä¤¬¥È¥Ã¥×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹³¦¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ëÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÌÜ¤òµ±¤«¤»¤¿¡£
¡¡Âç¤¤ÊÌÜÉ¸¤ò¤«¤Ê¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¡¢²¦¼Ô¤È¤·¤Æ¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡££±£±·î£³Æü¤ÎÂçÅÄ¶èÁí¹çÂÎ°é´ÛÂç²ñ¤Ç¤Ï¡¢½ÉÅ¨¤Ç¤¢¤ë¶Ë°·³ÃÄ¡Ö£È¡¥£Á¡¥£Ô¡¥£Å¡¥¡Ê¥Ø¥¤¥È¡Ë¡×¤Î¾®ÇÈ¤ò£Ö£·Àï¤Ç·Þ¤¨·â¤Ä¡£
¡¡£³·î¤ÎÂçÅÄ¶èÂç²ñ¤Ç·âÇË¤·¤¿Áê¼ê¤È¤ÎºÆÀï¤Ë¡Ö¤³¤ì°Ê¾å¡¢¾®ÇÈ¡¢¤½¤·¤Æ¥Ø¥¤¥È¤òÄ´»Ò¤Ë¾è¤é¤»¤ë¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¡£Á°²ó¤Ï»ä¤¬¾¡¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢´éÌÌ¤òÆ§¤ßÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¸«²¼¤µ¤ì¤¿¡£º£²ó¤³¤½»ä¤¬¤Á¤ã¤ó¤È¾¡¤Ã¤Æ¡¢¾®ÇÈ¤ÎµÓ¤â¿´¤âÁ´Éô¥Ü¥í¥Ü¥í¤Î¾õÂÖ¤Ë¤·¤Æ¡¢»ä¤¬¾å¤«¤é¸«²¼¤¹¡£¤½¤·¤Æ»ä¤Î»ý¤Ä¤³¤Î¥Ù¥ë¥È¤Ë¤ÏÆóÅÙ¤È¿¨¤ì¤µ¤»¤Ê¤¤¡£»ä¤Î»ë³¦¤«¤é¾Ã¤·¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£Çò¸×¤ÎÀª¤¤¤ÏÁý¤¹¤Ð¤«¤ê¤À¡£